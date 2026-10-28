끝날 때까지 끝난 게 아니다… 탬파베이 ‘기사회생’

밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스가 28일 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 격돌한 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS·7전4승제) 4차전 승부는 9회까지 2-2로 팽팽하게 진행됐다. 탬파베이가 득점하면 밀워키가 추격하는 양상이었다.



하지만 밀워키 선수들은 연장 12회 말이 시작할 때 상기돼 있었다. 직전 연장 12회 초 터진 쿠퍼 프랫의 좌월 솔로 홈런으로 밀워키가 3-2로 앞서가게 됐기 때문이다. 이제 밀워키 선수들은 아웃카운트 3개만 잡으면 시리즈 4연승으로 1969년 창단 이후 57년 만에 첫 우승이라는 감격을 누릴 수 있었다.

난세의 영웅 탬파베이 레이스 벤 윌리엄슨이 28일 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 밀워키 브루어스와 2026 메이저리그(MLB) 월드시리즈 4차전 연장 12회 말 대타로 나와 끝내기 적시타를 친 뒤 환호하고 있다. 세인트피터즈버그=AP연합뉴스

다만 승리의 여신은 그렇게 너그럽지 않았다. 3연패로 벼랑 끝에 몰렸던 탬파베이가 연장 12회 말 상대 실책을 틈타 얻은 기회를 연속 4안타로 살려 4-3으로 역전승을 거두며 기사회생했다. MLB통계 사이트 베이스볼서번트는 프랫의 홈런 직후 탬파베이의 승리 확률을 이날 최저인 16.5%로 봤지만 드라마처럼 이를 극복했다. 이렇게 탬파베이가 귀중한 승리와 함께 시리즈 전적 1승3패를 만들면서 두 팀의 승부는 29일 같은 장소에서 열리는 5차전으로 이어지게 됐다.



이날 연장 12회 말 탬파베이 선두 타자 후니오르 카미네로의 평범한 땅볼을 밀워키의 바뀐 3루수 조이 오티스가 1루에 원바운드로 던졌다. 이 공을 1루수 제이크 바우어스가 잡아주지 못하면서 오티스의 송구 실책이 됐다. 송구도 포구도 모두 아쉬운 장면이었다.



결국 이것이 빌미가 됐다. 지면 끝장인 탬파베이 선수들의 집중력이 이때부터 제대로 발휘되기 시작했다. 곧바로 리엄 힉스의 좌전 안타로 무사 1, 3루 찬스를 만든 탬파베이는 조니 델루카의 천금 같은 중전 적시타로 3-3 동점을 이뤘다. 기세를 탄 탬파베이는 이어 챈들러 심프슨의 중전 안타로 이어간 무사 만루를 만들었고 대타 벤 윌리엄슨이 끝내기 우전 안타를 터뜨리며 팀을 구한 영웅이 됐다.



이날 경기는 밀워키 8명, 탬파베이 7명 등 총 15명의 투수가 마운드에 오르는 총력전이었다. 탬파베이는 힉스가 5타수 2안타, 심프슨이 5타수 3안타 1타점으로 활약하며 타선을 이끌었다. 밀워키에서는 프랫이 홈런 포함 5타수 4안타 2타점으로 맹타를 휘둘렀지만 팀의 패배로 기뻐할 수 없었다.



하지만 여전히 유리한 쪽은 밀워키다. 올해 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)까지 MLB 포스트시즌 7전4승제 시리즈에서 한 팀이 3전 전승을 거둔 경우는 43번 있었다. 이 가운데 3연패를 당한 팀이 4연승으로 시리즈를 뒤집은 사례는 2004년 아메리칸시리즈 챔피언십시리즈(ALCS)의 보스턴 레드삭스 딱 한 팀밖에 없다. 보스턴은 당시 뉴욕 양키스에 뒤집기 승리를 거뒀다. WS에서는 3연승이 나왔던 25번 모두 연승 팀이 우승했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지