“No 카드, No 현금, No 앱”…정진완 행장, 삼성월렛 머니로 중국 결제 연다

“NO CARD(카드 없이), NO CASH(현금 없이) NO APP(애플리케이션 없이)이 강점입니다. 거기에 보안 안전성도 챙겼습니다. 국내에서 우리은행 계좌에 미리 연동만 하면 삼성전자 스마트폰 하나로 해외에서 위챗·알리페이 설치 없이 결제가 됩니다.”

28일 서울 중구 우리은행 본사에서 열린 ‘삼성월렛 머니’ 출시 1주년 기념 기자간담회에서 정진완 우리은행장은 삼성월렛 머니가 우리은행과 함께 해외 결제 과정에서 어떻게 활용될 수 있는지 설명하며 이같이 말했다.

28일 서울 중구 우리은행 본사에서 열린 ‘삼성월렛 머니’ 출시 1주년 기념 기자간담회에서 정진완 우리은행장이 관련 서비스를 설명하고 있다. 구예지 기자

‘삼성월렛 머니’는 충전식 간편결제 서비스로 삼성전자 스마트폰에 내재한 ‘삼성 월렛’ 서비스와 은행 계좌를 연동하는 방식이다. 지난해 10월 출시 이후 1년 만에 유효 가입자 수 300만명을 달성했고, 이 중 우리은행 계좌가 차지하는 비중은 20개 은행 중 42%에 달한다.

우리은행은 삼성 월렛 서비스와 함께 국내 기반 확대를 넘어 해외로도 나아가고 있다. 특히 지난 26일 중국 선전에서 삼성전자·텐센트 측과 만나 ‘삼성월렛 머니 해외 결제 서비스 지원과 협력 강화를 위한 업무 협약식’을 열고 삼성월렛 머니의 중국 내 결제 도입을 공식화하기도 했다.

중국의 경우 QR결제가 일상화 돼 있어 결제를 위해서는 현지 애플리케이션인 알리·위챗페이를 설치해야 한다. 이를 활용하려면 카드나 여권정보 등 개인정보도 입력해야 해 유출 위험도 있다.

우리은행은 이러한 걱정을 해소하기 위해 위챗과 제휴해 QR 결제와 테이블 오더를 도입했다. 또한, 위챗 측으로 넘어가는 고객정보는 없다. 고객을 구분하기 위해서는 식별자로 바꾸어 송수신하지만 암호화 돼 유출 걱정이 없고, 주민등록번호·CI정보 등은 전달되지 않는다.

기자간담회에서 정 은행장은 중국에서 직접 삼성월렛 머니를 사용한 후기를 설명했다. 그는 국내에서 삼성월렛 앱을 켜고 해외결제에 동의한 후 우리은행 계좌만 연결하면 돼 3분이면 된다며 그렇게 한 후 그냥 편하게 해외에 가면 된다고 말문을 열었다.

정 은행장은 “중국 선전에 있는 카페에서 음료를 결제하며 우리은행과 연동된 삼성월렛 머니를 사용했다”며 “선불 충전 금액이 부족해도 계좌에서 바로 연동돼 결제된다, 10만원 결제했더니 포인트가 5000원 이상이 쌓이는 등 혜택도 좋다”고 강조했다.

이어 “국경을 넘어가면 그 나라에서 필요한 수단으로 바로 넘어간다”며 “중국에서는 QR 결제창이 떴다면 홍콩으로 넘어가자 마스터카드 번호가 나왔다가 인천공항에 돌아오면 또 바뀐다, 사용자 친화적”이라고 설명했다.

삼성월렛머니 회원이면 누구나 이용할 수 있지만 해외 여행 전 국내환경에서 은행 계좌를 연결해야 한다. 이후에는 해외심·해외선불심 등 유심에 구애받지 않는다.

최근 금융권에서 해킹으로 인해 개인정보가 유출되는 사건이 터지며 이에 대한 우려가 계속 제기되자 정의철 우리은행 디지털영업그룹 그룹장은 “모든 데이터가 오가면서 암호화 되기 때문에 해외 유출 걱정이 없다”며 “삼성월렛의 하드웨어적 보안시스템과 우리은행의 이상거래감지 시스템, 이중으로 통제시스템이 있어서 보안을 강화했다”고 강조했다.

국내에서도 활용도가 높다. 설명을 맡은 허민우 우리은행 과장은 “일반 간편결제 서비스가 위젯 실행, 앱 진입, 인증 등의 과정을 거치는 것과 달리 삼성월렛 머니는 갤럭시폰을 결제 단말기에 바로 태그해 사용할 수 있도록 결제 과정을 최소화했다”며 “연결계좌에서 자동 충전된 뒤 바로 결제할 수 있어 이용 편의성도 높였다”고 설명했다.

국내 오프라인 결제 시 결제금액의 0.5%, 온라인 결제 시 1.5%를 별도의 적립 조건이나 한도 없이 기본 적립한다. 각종 프로모션을 활용할 경우 최대 14.5%의 포인트 적립 혜택도 받을 수 있다.

특히 우리은행은 직가맹 구조를 통해 고객 결제 리워드를 더욱 늘리고 있다. GS25·CU·다이소 등 주요 생활밀착형 가맹점과 직접 제휴해 카드사 중개 과정에서 발생하는 비용을 줄이고, 이를 포인트나 할인 등 고객 혜택과 가맹점 프로모션에 활용하는 방식이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지