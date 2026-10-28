[상생경영 특집] 인공지능 기반 탄소관리 체계 대폭 강화

KB금융그룹이 국내 산업 생태계의 친환경 전환을 이끌기 위해 공급망 단위의 녹색·전환금융 지원과 인공지능(AI) 기반 탄소관리 체계를 대폭 강화하고 있다고 28일 밝혔다.



KB금융은 그룹의 핵심 경영 전략인 ‘전환과 확장’에 맞춰 고탄소 업종과 협력 중소·중견기업까지 이어지는 밸류체인 전반에 저탄소 경영이 정착하도록 역량을 집중하고 있다. 현재 대기업 협력업체를 대상으로 정부 보조금·정책자금 매칭, 우대금리 제공, 전문 컨설팅을 묶은 시범 사업을 진행 중이다. 지원 요건이 복잡해 정책자금 활용에 어려움을 겪는 중소기업의 진입장벽을 낮추고 조달비용 절감을 돕기 위한 취지다.

KB금융그룹은 공급망 단위 금융지원과 탄소관리 체계 구축을 통해 국내 산업의 친환경 전환을 이끌고 있다. 사진은 서울 여의도에 위치한 KB금융그룹 본사 전경. KB금융그룹 제공

주요 계열사를 통한 기후금융 공급 성과도 이어지고 있다. 지난해 기준 그룹 환경 분야 ESG(환경·사회·지배구조) 금융상품 잔액은 20조8000억원, 녹색채권 누적 발행액은 1조7000억원을 달성했다. 올해 2월에는 국민성장펀드 1호 투자처인 ‘신안우이 해상풍력 발전사업’에 KB국민은행이 대표 금융주간사로 참여해 KB손해보험과 5000억원을 공동 투자하기도 했다.



자체적으로 구축한 탄소관리 플랫폼도 적극 활용하고 있다. 한국전력 오픈 API와 자체 기술인 ‘KB AI-OCR(광학문자인식)’을 결합한 ‘KB탄소관리시스템’을 통해 기업들의 온실가스 배출량 산정부터 감축계획 수립까지 원스톱으로 지원한다.



녹색여신 적합성을 신속히 진단하는 ‘녹색경제활동 분류 AI 에이전트’도 자체 개발해 심사에 적용 중이다.

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