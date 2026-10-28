[상생경영 특집] 한글날 100돌 맞아 ‘HS효성체’ 무료 배포

HS효성이 한글날 제정 100주년을 맞아 기업 전용 서체인 ‘HS효성체’를 일반에 무료로 배포한다. 임직원의 제안을 반영해 기업의 브랜드 자산을 대중과 공유하고 한글 글꼴의 다양성을 높이겠다는 취지다.



28일 HS효성에 따르면 이번에 공개하는 HS효성체는 2024년 7월 그룹 출범 당시 새로운 기업 정체성(CI)과 함께 선보인 전용 서체다. 그동안 내부적으로 활용해 온 서체를 누구나 사용할 수 있도록 홈페이지에서 무료 제공한다.

HS효성이 무료 배포하는 ‘HS효성체’ 관련 홍보 포스터. HS효성 제공

HS효성체는 기하학적 산세리프 양식을 기반으로 제작됐다. 깔끔하고 균형 잡힌 형태와 높은 가독성을 특징으로 하며, HS효성의 진취적인 기상과 강건함을 표현하도록 설계됐다.



서체에는 HS효성의 CI인 ‘마스테리아(MASTERIA)’에 담긴 철학도 반영됐다. 마스테리아는 별과 나무에서 영감을 얻은 디자인으로, 인류에게 무한한 가능성과 가치를 제공하겠다는 그룹의 비전을 상징한다.



이번 무료 배포는 임직원 제안에서 출발했다. 한 직원이 사내 게시판에 회사 서체의 가독성과 브랜드 표현력을 높이 평가하며 일반인도 활용할 수 있도록 무료 배포하자는 의견을 올렸다. 당시 사측은 전용 서체의 외부 공개를 신중하게 검토했으나, 대중과의 소통을 확대하고 한글 글꼴 다양성에 기여할 수 있다는 점을 고려해 해당 제안을 수용했다.



HS효성 브랜드팀 관계자는 “기업의 브랜드 자산을 회사 내부에만 두지 않고 대중과 나누어 일상에서 자유롭게 활용될 수 있어 더욱 뜻깊다”고 말했다.

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