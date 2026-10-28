[상생경영 특집] 기부·재활용… 임직원 참여 친환경 캠페인

신한금융그룹은 상생경영의 하나로 친환경 캠페인 ‘신그러운 챌린지’를 진행한다. ‘신그러운’은 ‘신한’과 ‘싱그러운’을 결합한 단어로, 매해 진행하는 ‘자원순환 DAY’에 임직원들이 가정과 사무실의 물품을 가져와 기부·재활용한다.



10월 진행한 ‘자원순환 DAY’에는 임직원들이 가정에서 사용하지 않는 등산·골프·헬스 등 운동용품 61점과 사무실 내 재활용 가능한 소형 화분 및 난 화분 219개를 기부했다. 진옥동 신한금융그룹 회장과 정상혁 신한은행장은 지난해에 이어 올해도 운동용품을 기부하며 솔선수범하는 모습을 보였다.

신한금융그룹이 친환경 캠페인 ‘신그러운 챌린지’의 일환으로 진행한 ‘자원순환 DAY’에 진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽)이 참여해 가정에서 쓰던 운동용품을 기부하고 있다. 신한금융그룹 제공

기부된 물품 가운데 재판매가 가능한 운동용품과 난 화분을 선별해 장애인 직업재활시설인 굿윌스토어에 전달해 재판매하고, 소형 화분은 임직원 봉사활동과 연계해 분갈이한 뒤 경북 안동 ‘신한 SOL방울 포레스트’ 소재 지역 아동센터에 전달했다.



지난 6월에는 서울 용산구 서울역쪽방상담소에서 진 회장을 비롯한 그룹사 최고경영자(CEO)들이 쪽방 주민들의 건강한 여름나기를 지원하기 위한 봉사활동을 실시했다. 이번 봉사활동에 앞서 서울역쪽방상담소가 운영하는 ‘온기창고’에 냉장고를 지원해 여름철 식재료를 보다 위생적이고 안정적으로 보관할 수 있도록 했다.



서울 용산구 동자동·남영동·갈월동 일대 쪽방촌 주민 811명을 대상으로 햇반과 비타민·음료 등 식료품과 삼계탕·도가니탕 등 보양식, 기능성 반소매 티셔츠와 보랭백, 소형 서큘레이터 등 여름철 생활에 필요한 물품을 후원도 했다.

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