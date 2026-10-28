[상생경영 특집] 작은 미소가 바꾸는 세상… ‘스마일 프로젝트’ 활짝

LG가 미소로 가득한 세상을 만들기 위한 브랜드 캠페인 ‘스마일 프로젝트’를 시작했다. 미소를 확산해 우리 사회 전반에 밝은 에너지를 전파하자는 취지다.



28일 LG에 따르면 스마일 프로젝트의 시작은 참여형 미소 사진 공모전인 ‘스마일 모먼트’와 신입사원 및 예비부부를 지원하는 맞춤형 컨설팅 프로그램 ‘스마일 클래스’다.

LG가 새롭게 전개하는 ‘스마일 프로젝트’의 홍보이미지. LG제공

스마일 모먼트는 본인 또는 소중한 사람의 미소 짓는 순간이 담긴 사진을 공유하는 대국민 미소 사진 공모전이다. LG는 접수된 사진을 대상으로 내부 심사 기준에 따른 전문가의 평가를 거쳐 최종 50장의 작품을 선정할 계획이다. 심사결과는 다음달 2일 발표되며 최종 선정된 50명은 현금 100만원, LG전자 스탠바이미2 맥스, LG유플러스 요금할인 150만원의 당선 혜택 중 한 가지를 선택해 받을 수 있다.



LG는 12월 서울 광화문에 위치한 옥외전광판 6곳을 통해 최종 선발된 사진을 상영하고, 광화문 광장과 세종대로 일대를 오가는 시민들에게 공개한다는 계획이다. 또 신문광고 등 다양한 채널에서도 같은 콘텐츠로 미소를 전파할 예정이다.



‘스마일 클래스’는 사회에 첫발을 내딛는 신입사원과 새롭게 가정을 꾸릴 예비부부들이 인생의 중요한 첫걸음을 미소로 시작할 수 있도록 돕는 컨설팅 프로그램이다. LG는 먼저 다음달 1일 서울 마곡에 위치한 인공지능(AI) 교육기관 LG디스커버리랩에서 2025년 이후 입사한 신입사원들을 대상으로 클래스를 연다. 이 행사는 △회사 생활에서 마주하는 다양한 상황에 대한 대처법 △AI 활용 실습 △커리어 액셀러레이터의 특강 △직무별 멘토링 등의 커리큘럼으로 신입사원들의 업무 능력을 향상하고, 회사에서 즐겁게 성장할 수 있도록 응원하는 데 초점을 맞췄다.



LG전자의 복합문화공간 그라운드220에선 예비부부를 위한 맞춤형 컨설팅을 진행한다. 이 행사는 △부부 대화법 코칭 △집안일 분담 논의 △인테리어 컨설팅 △미래 자금 관리를 위한 재무 컨설팅 등의 프로그램으로 예비부부가 앞으로의 결혼생활에서 마주할 다양한 상황을 미리 경험하게 해 서로의 생활방식과 가치관을 이해할 수 있도록 돕는다.



LG는 처음으로 진행하는 이번 스마일 클래스의 참가자 후기 등을 적극 청취해 향후 참가 대상 및 규모 확대 등을 검토할 계획이다. LG는 그동안 그룹 차원의 프로젝트를 통해 사회에 긍정적인 변화를 만들어왔다. 1995년부터 시작한 ‘사랑해요 LG’와 2017년부터 2018년까지 ‘옳은 미래’, 2022년부터 최근까지 ‘미래, 같이’ 캠페인 등을 진행했다.



LG는 미소의 가치와 의미를 되새기고 많은 사람을 미소 짓도록 하는 다양한 활동을 기획해 앞으로 꾸준히 이 캠페인을 이어갈 계획이다.



LG 관계자는 “미소의 가치를 되새기고 우리 사회를 긍정의 에너지로 채우는 것이 이번 캠페인의 목적이자 취지”라며 “단발성 이벤트에 그치지 않고 세상을 미소 짓게 하는 혁신과 노력을 꾸준히 이어갈 것”이라고 밝혔다.

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