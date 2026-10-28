[상생경영 특집] 소아암 환아·저소득 장애아동 의료비 지원

효성은 ‘나눔으로 함께 하겠습니다’라는 슬로건 아래 호국보훈과 취약계층 지원, 문화예술 후원 등 사회공헌 활동을 펼치고 있다.



효성은 올해 6월 창업주인 고 만우 조홍제 회장이 참여한 6·10만세운동 100주년을 맞아 기념비 건립을 후원했다. 조 창업주는 중앙고등보통학교 재학 당시 만세운동에 참여해 옥고를 치렀으며, 이후 ‘산업보국’의 경영철학을 바탕으로 효성을 창업했다.

효성 임직원들이 지난 3월 서울 마포구 대한적십자사 마포봉사나눔터에서 취약계층 지원을 위한 ‘사랑의 밑반찬’을 만들고 있다. 효성 제공

효성은 우즈베키스탄에 거주하는 독립유공자 후손과 무국적 고려인 33명에게 주거환경 개선과 건강검진, 생계·생활물품 등을 지원했다. 참전유공자 주거환경 개선사업인 ‘나라사랑 보금자리’에 1억원, 육군 1군단 광개토부대에 위문금 5000만원을 전달했다.



취약계층을 위한 의료·생계 지원도 이어가고 있다. 2008년부터 임직원 헌혈 행사를 진행해 온 효성은 올해 2월 소아암 환아를 위해 지원금 3000만원과 헌혈증 322장을 한국백혈병소아암협회에 전달했다. 푸르메재단과 협력해 저소득층 장애아동의 재활치료비를 지원하고, 김장 김치와 백미 등 생필품 제공 및 경력보유여성 취업 지원에도 나서고 있다.



해외에서는 2018년부터 플랜 인터내셔널 코리아와 함께 베트남 꽝응아이성 아동의 교육·위생 환경을 개선해 왔다. 올해 1월 망덴 기숙형 초등학교에 현대식 주방과 식당을 완공하는 등 8년간 10여개 학교를 지원해 아동 1672명이 혜택을 받았다. 2017년부터 시·청각 장애인을 위한 자막과 화면 해설이 포함된 배리어프리 영화 제작도 후원하고 있다.

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