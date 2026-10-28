[상생경영 특집] 청년농부 교육·판로 개척 상생 지원 확대

롯데마트·슈퍼가 청년농부를 대상으로 농업 교육과 생산 지원에 이어 판로 개척까지 연계하는 상생 활동을 확대하고 있다.



롯데마트·슈퍼는 이달 1∼7일 서울 송파구 제타플렉스 잠실점 1층 야외행사장에서 농가 상생 프로젝트 ‘상생씨앗’의 일환으로 ‘저탄소·친환경 청년농부 팝업스토어’를 운영했다. 이번 행사에는 5월 친환경 농업 역량 강화 교육에서 우수 참여자로 선정된 청년농부 6명이 참여했다. 이들은 5개 부스에서 직접 재배한 토마토와 저탄소 먹골배를 비롯해 바질페스토, 미니단호박 말랭이 등 농산물과 가공식품을 판매했다. 친환경 상품을 구매한 고객에게는 장바구니를 증정했다. 행사장에는 상생씨앗 프로젝트 소개 공간과 포토존을 마련하고 친환경 농업 관련 퀴즈 등 고객 참여 프로그램도 운영했다.

롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 열린 ‘저탄소·친환경 청년농부 팝업스토어’에서 방문객들이 청년농부가 생산한 농산물과 가공식품을 살펴보고 있다. 롯데마트·슈퍼 제공

롯데마트·슈퍼는 지난 3월 농림수산식품교육문화정보원, 환경재단과 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 청년농부 지원을 이어오고 있다. 5월에는 청년농부 25명을 대상으로 친환경 농업과 온라인 직거래 등 실무 교육을 실시했다. 8월에는 교육 수료 농가와 파트너사 농가 등 26개 농가에 친환경 비료인 바이오차 약 47t을 지원했다.



서주연 롯데마트·슈퍼 ESG조직문화팀 담당자는 “이번 팝업스토어를 통해 청년농부들이 소비자와 직접 만나 친환경 농산물의 가치를 알리고, 새로운 판로를 개척하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 청년농부의 농업 역량 강화부터 생산 지원, 판로 확대까지 이어지는 다양한 상생 활동을 진행해 지속 가능한 농업 생태계가 조성될 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

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