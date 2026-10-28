[상생경영 특집] ‘1인 소상공인’ 비상벨 전달… 범죄예방 앞장

전력설비 정비 전문 공기업인 한전KPS가 지역사회와의 협업을 바탕으로 사회공헌활동을 확대하고 있다. 일회성 기부나 지원에서 벗어나 지역 주민들의 수요를 반영한 맞춤형 사업을 추진하고, 지방자치단체 및 유관기관과의 협력체계도 강화하고 있다.



28일 한전KPS에 따르면 회사는 올해 본사가 위치한 전남광주 지역 경찰과 협력해 범죄 피해자와 가족을 위한 지원사업을 이어왔다.

한전KPS가 범죄취약 지역 소상공인에 지원한 방범등. 한전KPS 제공

앞서 범죄에 취약한 1인 소상공인들에게 비상벨과 안내 표지판 등 안전용품을 지원한 데 이어 지난해에는 나주·강진경찰서와 협력해 교통안전과 범죄 예방을 위한 이동형 폐쇄회로(CC)TV를 지원했다.



아동과 보행자의 교통안전을 위한 시설 확충에도 나섰다. 국제구호개발 비정부기구(NGO) 굿네이버스와 함께 추진한 ‘KPS·우리동네 안전거울’ 사업을 통해 전남광주 지역 어린이보호구역과 교통사고 다발지역, 농촌 이면도로 등 120여곳에 차량용 반사경을 설치했다.



지역사회가 직접 필요한 지원사업을 제안하는 ‘국민행복나눔터’도 한전KPS의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 2024년 도입된 이 사업은 매달 지역 기관들로부터 지원사업 제안을 접수한 뒤 내외부 전문가 심의를 거쳐 복지 사각지대 등에 필요한 지원을 제공하는 방식으로 운영된다.



한전KPS는 이러한 활동을 인정받아 지난해 광주·전남경찰청으로부터 감사장을 받았다. 지역사회공헌 인정제 보건복지부 장관상을 수상했으며, 한국ESG기준원 평가에서도 4년 연속 A등급을 획득했다.

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