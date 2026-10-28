현대위아, IZB 참가…열관리·차세대 구동 기술로 유럽 공략

현대위아가 열관리 시스템과 차세대 구동 기술을 앞세워 유럽 완성차 시장 공략을 강화한다.

27일(현지시간) 독일 볼프스부르크 알레파크에서 열린 국제자동차부품전시회 ‘IZB 2026’에 참가한 현대위아 부스 전경. 현대위아 제공

현대위아는 27일(현지시간) 독일 볼프스부르크 알레파크 전시장에서 개막한 국제자동차부품전시회 ‘IZB 2026’에서 미래 모빌리티 구동과 열관리 분야의 선행 기술을 중점적으로 선보였다고 28일 밝혔다. 오는 29일까지 열리는 IZB는 폭스바겐이 주최하는 대규모 자동차 부품 전시회로, 올해는 36개국 858개 업체가 참여한다.

현대위아는 이번 전시회에서 전비와 공간 효율을 높인 부품을 앞세웠다. 유럽연합(EU)이 2035년까지 자동차에서 발생하는 이산화탄소 배출량을 2021년 대비 90% 감축하는 개정안을 내놓는 등 전동화 기조를 이어가는 점을 공략한 것이다.

공조시스템의 핵심 부품인 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning Unit)이 대표적이다. HAVC는 외부에서 유입된 공기를 차량 안 상황에 맞는 최적 온도를 만들어 공급해 주는 부품이다. 기존 HVAC보다 높이를 낮춰 공간 활용성과 전비 효율을 높인 ‘슬림 HVAC’도 함께 선보였다.

열관리 핵심 부품인 쿨링모듈도 전시했다. 쿨링모듈은 콘덴서와 라디에이터, 냉각팬 등으로 구성돼 차량 전면부에서 공기와 냉각수를 식혀주는 부품이다. 현대위아는 기존에 따로 배치하던 두개의 라디에이터를 하나로 통합해 두께와 무게는 줄이고, 배터리와 전력전자(PE) 시스템을 동시에 냉각할 수 있도록 설계했다.

‘IZB 2026’에서 참관객들이 현대위아 자동차 부품을 살펴보고 있다. 현대위아 제공

차세대 구동 부품 기술도 함께 선보였다. 필요시 구동축과 바퀴를 분리해 동력 손실을 줄이는 ‘휠 디스커넥트 시스템(WDS)’을 비롯해, 노면 충격을 완화하고 차체 기울어짐을 억제하는 ARS(Active Roll Stabilization)를 전시했다.

두 개의 등속조인트를 직렬로 연결해 최대 60도의 절각을 구현한 ‘듀얼 등속조인트(Dual C.V.Joint)’도 공개했다. 듀얼 등속조인트는 차량 선회 반경을 줄여 좁은 공간에서 유턴하거나 골목길을 빠져나갈 때 주행을 용이하게 해준다.

현대위아는 폭스바겐을 비롯한 유럽 내 완성차 고객사와의 네트워크를 강화하고 수주 기회를 확대한다는 방침이다. 현대위아 관계자는 “이번 전시회에서 현대위아의 미래 구동·열관리 기술력을 유럽 시장에 알릴 수 있게 됐다”며 “지속적인 연구개발과 적극적인 영업을 통해 유럽 지역 수주를 확대해 나가겠다”고 말했다.

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