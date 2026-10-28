[상생경영 특집] K뷰티 30개 브랜드 뉴욕서 화려한 데뷔

신세계백화점은 최근 미국 뉴욕 허드슨야드에 ‘신세계 하이퍼그라운드 뉴욕’ 팝업스토어를 열고 미국 현지 고객과 글로벌 관광객을 대상으로 K뷰티와 라이프스타일 콘텐츠를 선보이고 있다.



하이퍼그라운드는 신세계백화점이 한국의 유망한 패션 및 뷰티 브랜드를 발굴하고 육성해 글로벌 고객과 연결하는 육성 플랫폼이다.

신세계 하이퍼그라운드 뉴욕. 신세계백화점 제공

특히 이번 뉴욕 팝업은 서울의 라이프스타일을 한 공간에 담아냈다. 서울 성수의 창의적인 에너지와 북촌의 전통미, 한남의 세련된 감성을 현대적으로 재해석해 동시대 서울의 뷰티와 라이프스타일을 제안했다. 이번 팝업에는 총 30여개 브랜드가 참여했다. 성분에디터와 믹순, 온그리디언츠 등 스킨케어 브랜드와 힌스, 삐아, 밀크터치 등 메이크업 브랜드를 비롯해 향·보디케어, 디바이스, 이너뷰티, 라이프스타일 브랜드까지 폭넓은 카테고리를 한자리에서 선보였다.



공간은 서울의 하루를 따라가는 뷰티 루틴을 주제로 구성됐다. 아침 스킨케어 루틴을 제안하는 ‘서울 모닝과 시티 글로우’를 시작으로 색조 메이크업을 경험할 수 있는 ‘서울 컬러’, 향과 라이프스타일을 담은 ‘서울 센시스’, 웰니스와 휴식을 제안하는 ‘나이트 리셋’ 등으로 구성했다.



신세계백화점은 이번 뉴욕 팝업을 통해 미국 고객 반응과 시장 데이터를 확보하고 향후 글로벌 사업 확대 가능성을 검증할 계획이다. 참여 브랜드에는 현지 소비자와 직접 만날 수 있는 기회를 제공하고, 미국 시장 진출을 위한 테스트베드 역할도 수행할 예정이다.



박상언 신세계백화점 뉴리테일 담당(상무)은 “신세계 하이퍼그라운드는 국내 유망 브랜드와 고객을 연결하는 플랫폼을 넘어 해외 시장 진출까지 지원하는 성장 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “이번 뉴욕 팝업을 통해 경쟁력 있는 K뷰티 브랜드를 글로벌 고객에게 소개하고, 한국 라이프스타일 콘텐츠의 가능성을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

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