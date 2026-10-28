[상생경영 특집] 국가유공자 예우… 일상 속 보훈문화 확산

롯데백화점이 국가를 위해 헌신하고 희생한 국가유공자와 유가족을 예우하는 일상 속 보훈문화 조성 및 확산에 기여하기 위해 국가보훈부와 협력에 나선다.



롯데백화점은 지난 20일 서울지방보훈청에서 국가보훈부와 ‘일상 속 보훈 문화 조성 및 확산을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 협약식에는 정현석 롯데백화점 대표와 권오을 국가보훈부 장관 등 주요 관계자들이 참석했다.

지난 20일 권오을 국가보훈부 장관(왼쪽)과 정현석 롯데백화점 대표가 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 롯데백화점 제공

이번 협약에 따라 롯데백화점은 일상 속 보훈 문화 조성을 위한 협력, 보훈 문화 진흥을 위한 콘텐츠 제작·발굴·지원 사업을 추진한다. 국민들의 보훈의식 함양을 도모할 수 있는 제반 사항에 대해서도 지속해서 협력할 방침이다. 아울러 고객이 직접 참여할 수 있는 캠페인을 기획해 미래 세대인 청년층부터 누구나 즐겁고 친근하게 보훈의 가치를 접할 수 있는 장을 마련할 계획이다.



롯데백화점은 그동안 다양한 호국보훈 활동을 이어왔다. 판매 수익금을 국가유공자에 기부하는 ‘나라사랑 대바자회’와 독립유공자 후원 콘서트 개최, 안중근 의사 상징 디자인 공모전, 윤봉길 의사 기념사업회 후원 등이 대표적이다.



올해부터는 군 복무 중 부상을 입은 장병들의 정서적 회복과 사회적 인식 개선을 위한 지원도 대폭 확대하고 있다. 음악을 통한 정서적 치유와 문화예술 교류를 지원하기 위해 지난 3월부터 부상 장병 오케스트라에 연습 공간을 제공해왔으며, 장병들이 음악으로 새로운 도전을 이어가며 사회와 소통할 수 있도록 힘을 보태는 중이다.



정 대표는 “이번 협약을 계기로 롯데백화점에서도 다양한 캠페인을 통해 일상 속 보훈 문화를 확산하고 보훈의 의미를 되새길 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

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