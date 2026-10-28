[상생경영 특집] 중소 협력사 ESG 경영 역량 제고 지원

롯데면세점은 대·중소기업·농어업협력재단과 ‘2026년 협력사 ESG 지원사업’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 롯데면세점은 2023년 면세업계 최초로 해당 사업에 참여한 이후 매년 상생협력기금을 출연해 중소 협력사에 ESG(환경·사회·지배구조) 교육과 컨설팅을 제공하고 있다.



올해는 상생협력기금 5000만원을 출연해 최대 10개 중소 협력사를 지원한다. 협력사별 맞춤형 ESG 지표를 선정하고 전문 기관을 통한 온·오프라인 교육과 컨설팅을 제공할 계획이다. 특히 기존 사업에 참여한 협력사 중 희망 기업을 대상으로 지속가능경영보고서 발간까지 지원 범위를 확대한다.

‘2026년 협력사 ESG 지원사업’ 포스터. 롯데면세점 제공

컨설팅 종료 후 ESG 지표 준수율이 우수한 기업에는 ‘ESG 우수 중소기업 확인서’가 발급된다. 확인서를 받은 기업은 주요 은행의 대출 금리 우대와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)·한국국제협력단(KOICA)의 해외 진출 지원사업 신청 시 가점 등의 혜택을 받을 수 있다.



롯데면세점은 이와 별도로 IBK기업은행·신한은행과 500억원 규모의 상생펀드를 조성해 중소 협력사의 금융 부담을 낮추고 있다. 온라인 채용사이트 등록비와 장기 재직자 휴가비를 지원하고, 명동본점 광고 공간과 온라인 기획전 등을 활용해 협력사의 판로 확대도 돕고 있다. 이 같은 상생협력 활동을 바탕으로 롯데면세점은 공정거래위원회의 공정거래협약 이행평가에서 2년 연속 ‘최우수’ 등급을 받았다. 2024년도 동반성장지수 평가에서도 ‘우수’ 등급을 획득했다.



김동하 롯데면세점 대표이사는 “중소 협력사가 스스로 ESG 경영 역량을 높이고 자생력을 키울 수 있도록 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 협력사의 경쟁력 강화에 도움이 되는 상생 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.

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