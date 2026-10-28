[상생경영 특집] ‘시각장애인 오디오북’ 재능기부자 모집

캠코(한국자산관리공사)는 ‘시각장애인 오디오북: 마음으로 듣는 소리 시즌13’에 함께할 국민 목소리 재능 기부자를 모집한다고 28일 밝혔다. 모집 인원은 60명이며 기간은 다음 달 4일까지다.



‘마음으로 듣는 소리’는 캠코 직원과 국민이 재능기부자로 참여해 베스트셀러와 인문학 도서 등을 음성으로 제작하는 캠코의 대표 사회공헌 활동이다. 책 속 삽화와 사진, 도표 등 시각정보까지 음성으로 설명하는 그림해설을 더해 책의 내용을 보다 충실하게 이해할 수 있도록 돕는 것이 특징이다. 캠코는 2014년 사업을 시작한 이후 올해까지 총 1278명의 재능기부자와 함께 그림해설 소리책 620권을 제작·기증했다.

지난달 15일 서울 영등포구 이룸센터에서 개최된 ‘그림해설 오디오북 시즌 12’ 전달식에서 정정훈 한국자산관리공사(캠코) 사장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)과 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 캠코 제공

목소리 재능 기부는 만 19세 이상 국민이면 누구나 캠코 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 신청자는 제시된 문장을 직접 낭독한 녹음파일을 제출해야 하며 전문 성우가 목소리의 안정성, 전달력 등을 종합 평가해 최종 60명을 선발한다. 결과는 다음 달 25일 개별 안내할 예정이다. 최종 선발된 목소리 재능기부자는 12월 전문 낭독교육을 받은 뒤 서울 및 부산 소재 스튜디오에서 녹음에 참여하게 된다. 이후 전문가의 편집·검수를 거쳐 완성도 높은 소리책이 제작된다. 정정훈 캠코 사장은 “국민의 따듯한 목소리 재능기부는 시각장애인에게 더 넓은 세상과 지식을 전하는 소중한 징검다리”라며 “앞으로도 캠코는 국민이 직접 참여해 함께 나눔을 실천할 수 있는 체감형 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

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