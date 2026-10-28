[상생경영 특집] ‘시각장애인 오디오북’ 재능기부자 모집

캠코(한국자산관리공사)는 ‘시각장애인 오디오북: 마음으로 듣는 소리 시즌13’에 함께할 국민 목소리 재능 기부자를 모집한다고 28일 밝혔다. 모집 인원은 60명이며 기간은 다음 달 4일까지다.
‘마음으로 듣는 소리’는 캠코 직원과 국민이 재능기부자로 참여해 베스트셀러와 인문학 도서 등을 음성으로 제작하는 캠코의 대표 사회공헌 활동이다. 책 속 삽화와 사진, 도표 등 시각정보까지 음성으로 설명하는 그림해설을 더해 책의 내용을 보다 충실하게 이해할 수 있도록 돕는 것이 특징이다. 캠코는 2014년 사업을 시작한 이후 올해까지 총 1278명의 재능기부자와 함께 그림해설 소리책 620권을 제작·기증했다.
목소리 재능 기부는 만 19세 이상 국민이면 누구나 캠코 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 신청자는 제시된 문장을 직접 낭독한 녹음파일을 제출해야 하며 전문 성우가 목소리의 안정성, 전달력 등을 종합 평가해 최종 60명을 선발한다. 결과는 다음 달 25일 개별 안내할 예정이다. 최종 선발된 목소리 재능기부자는 12월 전문 낭독교육을 받은 뒤 서울 및 부산 소재 스튜디오에서 녹음에 참여하게 된다. 이후 전문가의 편집·검수를 거쳐 완성도 높은 소리책이 제작된다. 정정훈 캠코 사장은 “국민의 따듯한 목소리 재능기부는 시각장애인에게 더 넓은 세상과 지식을 전하는 소중한 징검다리”라며 “앞으로도 캠코는 국민이 직접 참여해 함께 나눔을 실천할 수 있는 체감형 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.
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