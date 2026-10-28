[상생경영 특집] 중소 패션 브랜드 손잡고 日 판로 개척

중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단이 추진하는 ‘대·중소기업 동반진출 지원사업’을 통해 국내 중소 패션 브랜드들이 일본 시장에서 판매 채널을 넓히고 있다.



대·중소기업 동반진출 지원사업은 해외 진출 역량을 갖춘 기업의 유통망과 마케팅 역량을 활용해 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하는 사업이다. 제품 경쟁력이 있어도 현지 유통망과 마케팅 네트워크 부족으로 해외 진출에 어려움을 겪는 중소 브랜드를 돕고 있다.

무신사 매장 내 미세키서울 제품. 대·중소기업·농어업협력재단 제공

해당 사업에 참여하는 무신사는 ‘한국 패션 브랜드의 일본 시장 진출 지원’ 과제를 통해 글로벌 스토어 기획전과 일본 현지 팝업스토어를 연계했다. 현지 소비자와 직접 만날 수 있는 오프라인 판매 채널과 온라인 기획전을 함께 운영하고, 인플루언서 협업 등 마케팅도 지원했다.



여성 캐주얼 브랜드 ‘미세키서울’을 운영하는 에프컴바인은 지난해 10월 도쿄 팝업스토어에서 거래액 1억3000만원을 기록했다. 올해 4월 팝업스토어에서는 1억원, 6월 온라인 기획전 ‘몬스터세일’에서는 1억8000만원의 거래액을 올렸다.



유니섹스 브랜드 ‘DNSR’을 운영하는 디에이앤코도 일본 현지 팝업스토어와 온라인 기획전, 현지 인플루언서 협업에 참여했다. 올해 4월 도쿄 팝업스토어에서 매출 8000만원, 여름 몬스터세일에서 5000만원을 기록했다. 올해 상반기 해외 매출은 전년 동기보다 164% 증가했다.



무신사가 제출한 사후성과 자료에 따르면 지난해 동반진출 사업 참여기업의 올해 상반기 글로벌 스토어 누적 매출은 전년 동기보다 129.2% 늘었다.

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