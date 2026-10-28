[상생경영 특집] 장애인·비장애인 함께 ‘슈퍼블루 마라톤’

롯데그룹이 고객, 협력사와 함께 성장하기 위한 상생 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 장애인과 비장애인이 함께 달리는 마라톤을 열어 장애인에 대한 인식 개선에 앞장서고, 협력사에는 납품대금 조기 지급과 해외 판로 개척 등 경영에 실질적인 도움이 되는 지원을 펼치며 동반성장을 실천하고 있다.



28일 롯데지주에 따르면 롯데그룹은 지난 9일 서울 상암 월드컵공원 평화의광장 일대에서 스페셜올림픽코리아와 공동으로 ‘제11회 슈퍼블루마라톤’을 개최했다. 2015년 첫선을 보인 슈퍼블루마라톤은 장애인의 희망과 자립을 상징하는 파란색 운동화 끈을 매고 장애인과 비장애인이 나란히 달리는 대회다. 올해까지 누적 참가자가 약 9만명에 이른다.

롯데가 지난 9일 서울 상암동 평화의공원 평화광장 일대에서 개최한 제11회 슈퍼블루마라톤. 롯데지주 제공

롯데그룹은 협력사와의 동반성장을 위한 지원도 이어가고 있다. 명절을 앞두고 각종 비용 증가로 자금 부담을 겪을 수 있는 파트너사를 돕기 위해 2013년부터 매년 납품대금을 조기 지급해 왔다. 지난달 추석을 앞두고는 롯데백화점, 롯데건설, 롯데글로벌로지스, 롯데홈쇼핑 등 27개 계열사가 동참해 1만2000여개 파트너사에 9495억원의 납품대금을 당초 지급일보다 평균 8일 앞당겨 지급했다. 명절뿐 아니라 평소에도 약 1조원 규모의 동반성장펀드를 운영해 파트너사의 운영자금 부담을 덜고 있으며, 대기업 최초로 전 그룹사에 도입한 상생결제시스템을 통해 거래대금을 현금성으로 지급하고 있다.



협력사의 해외 판로 개척도 돕고 있다. 롯데는 지난 5월27일부터 29일까지 스페인 마드리드에서 코트라, 대·중소기업·농어업협력재단과 함께 ‘롯데 대한민국 브랜드 엑스포’를 열었다.

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