[상생경영 특집] 구리·황산 생산 증기 재활용… 탄소배출 저감

LS그룹은 협력사와의 상생 생태계 구축에 힘을 쏟으며 동반성장 기반을 다지고 있다.



LS는 매년 협력사들과 상호 교류의 시간을 갖고 동반성장 기틀을 굳히기 위한 ‘LS 협력사 최고경영자(CEO) 포럼’을 열고 있다. 지난해 10월 열린 포럼에서 명노현 ㈜LS 부회장은 “글로벌 패권 경쟁으로 인한 경영환경의 불확실성이 날로 고조되는 가운데 우리는 전략적 파트너십을 한층 더 강화해 동반성장의 길을 함께 열어가야 한다”고 강조했다.

지난해 10월 열린 ‘LS 협력사 최고경영자(CEO) 포럼’에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. LS 제공

LS그룹 주요 계열사들은 협력사들과 함께 제품 개발, 판매 협력, 합작 투자, 취업 지원 등을 진행하면서 ‘상생형 스마트공장 구축 지원 사업’ 등의 기술 나눔 활동도 지속하고 있다. LS전선은 중소 협력사와 개발한 사물인터넷(IoT) 기반 전기설비 진단 시스템 ‘아이체크’를 상용화해 사고 예방에 나섰다. LS일렉트릭은 매년 약 100억원의 상생협력기금을 출연해 중소기업 스마트공장 구축을 지원한다.



비철금속소재기업 LS MnM은 구리·황산 생산 시 발생하는 열(증기)을 온산공단 인근 기업에 공급해 파트너사의 에너지 비용과 탄소 배출 저감을 돕는다. LS엠트론은 한국산업인력공단 국가인적자원개발컨소시엄과 협력해 농업기계 전문 인력 무료 양성 과정을 운영하고 수료생에게 협약기업 취업 기회를 제공한다.



친환경 에너지 기업 E1은 31년 연속 임금 협상 무교섭 타결을 이어오고 있다. 예스코는 바이오가스플랜트 운영 및 지역 소상공인 대상 가스요금 부담 완화 제도를 시행 중이다.

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