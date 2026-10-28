[상생경영 특집] ESG 우수 협력사에 시설개선 지원금

이마트가 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 우수 협력사에 시설 개선 지원금을 전달하며 중소기업과의 상생 협력을 강화하고 있다. 협력사의 지속가능경영을 지원하고 상품 경쟁력을 높이기 위한 취지다.



28일 이마트에 따르면 최근 ‘ESG경영대상’ 협력회사 부문 수상 업체인 세동상사와 한일식품에 대·중소기업 상생협력기금을 활용한 시설 개선 지원금을 전달했다.

이마트와 협력사 관계자들이 ESG경영대상 우수협력사인 세동상사에 시설 개선 지원금을 전달한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 이마트 제공

이마트는 2001년부터 ESG경영대상 우수 협력사 시상제도를 운영하고 있다. 지난해부터는 수상 협력사를 대상으로 후속 지원 프로그램을 도입해 ESG 경영 실천을 독려하고 있다. 이번 시설 개선 지원금 전달도 해당 프로그램의 일환이다.



시설 개선 지원금을 받은 세동상사와 한일식품은 친환경 경영과 사회적 책임 실천 등 ESG 관련 실적을 바탕으로 이마트의 심사를 거쳐 최종 선정됐다. 세동상사는 ‘노르웨이 고등어’와 ‘노브랜드 고등어 구이’ 등 수산물을 납품하는 업체다. 한일식품은 ‘노브랜드 메밀소바’, ‘노브랜드 들기름 막국수’ 등 면류 제품을 제조하는 노브랜드 협력사다.



이마트는 매년 중소 협력사 지원을 위해 대·중소기업 상생협력기금을 출연·조성하고 있다. 기금은 중소 협력사의 품질관리 컨설팅과 해외 수출 지원 등 상품 경쟁력 강화와 판로 확대를 위한 사업에 활용된다.



아울러 중소 협력사의 ESG 경영 체계 구축을 위한 컨설팅도 지원하고 있다. 협력사 상품의 친환경 인증 취득과 친환경 생산설비 지원 등 다양한 프로그램을 통해 지속가능경영 확산에도 힘쓰고 있다. 앞으로 상생협력기금을 활용해 중소 협력사와의 동반성장을 위한 지원 프로그램을 확대할 계획이다.



이마트 관계자는 “협력사의 지속가능한 성장이 곧 이마트의 경쟁력”이라며 “앞으로도 협력회사와 함께 성장하는 상생 활동과 ESG 경영 확산을 위한 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

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