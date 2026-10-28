[상생경영 특집] 통상장벽 높아도 유럽시장 공략 ‘담금질’

현대제철은 고부가강 제품 수출 확대 및 유럽 시장 공략을 위해 각 국가의 파트너들을 위한 ‘통상현안 설명회’를 진행하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다.



현대제철은 지난 8월 튀르키예의 주요 산업도시들인 이즈미트와 부르사지역에서 현지 고객사를 대상으로 ‘통상현안 설명회’를 개최했다. 현대제철은 설명회를 통해 자동차 공급망 관계사와의 교류를 통해 접점을 높이고 협업을 강화할 수 있는 계기를 마련했다.

지난 8월 튀르키예에서 열린 현대제철 ‘통상현안 설명회’. 현대제철 제공

특히 설명회는 유럽연합(EU) 외 지역에 거점을 두고 있어 관련 규제 정보를 적시에 파악하기 어려운 튀르키예 현지 고객사의 이해도를 높이고 향후 대응 방향을 공유하기 위해 마련됐다. 설명회에서는 EU 탄소국경조정제도(CBAM)의 주요 규정과 이행 절차, 향후 철강 파생상품·자동차부품·가전제품 등으로의 적용 대상 확대 동향 등을 공유했다.



현지 기업들이 실제 사업 과정에서 겪고 있는 우려 사항을 중심으로 질의응답을 진행하며 이해도를 높였다. 튀르키예는 EU 역외국이지만 EU 지역에 자동차 소재·부품 등을 공급하는 업체들이 많아 이번 설명회에도 EU 시장에 자동차 및 부품을 공급하는 현지 자동차 공급망 기업 관계자들이 참석해 높은 관심을 보였다.



현대제철은 글로벌 통상환경의 불확실성이 확대되는 상황에서도 주요 수출시장의 정책 변화를 지속적으로 모니터링하고, 관련 영향을 선제적으로 분석해 사업 부문 및 고객사와 공유하는 대응체계를 강화하고 있다.

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