[상생경영 특집] 잘 입고, 자립 GO!… 청년들 홀로서기 돕는다

경쟁력은 키우고, 이웃과 온기는 나누고… 기업들 상생 ‘선순환’ 앞장 기업들이 취약계층 기부와 일회성 봉사활동을 넘어 협력사 경쟁력 강화와 지역사회 문제 해결 등으로 상생협력 범위를 넓히고 있다. 기업이 보유한 기술과 인프라, 전문성을 활용해 사회적 가치를 창출하는 동시에 지속가능한 성장 기반을 강화하는 추세다. 대기업과 중소 협력사 간 협력도 자금 지원뿐 아니라 기술 개발과 해외 판로 개척, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 역량 강화 등으로 확대되고 있다. 협력사의 경쟁력이 높아져야 공급망 전체의 경쟁력도 강화된다는 인식에서다. 청년 취업과 문화예술 인재 육성을 지원하고, 지역사회와 협력해 안전망 구축과 복지 사각지대 해소에 나서는 등 맞춤형 지원도 늘고 있다. 기업과 협력사, 임직원, 지역사회가 함께 성장하는 선순환 구조 구축이 지속가능한 경영의 핵심 요소로 자리매김하고 있다.

삼성전자가 자립준비청년의 온전한 자립을 위해 ‘삼성희망디딤돌 2.0’을 진행한다. 삼성희망프로그램이다. 2023년부터는 기존 사업을 한 단계 발전시킨 ‘삼성희망디딤돌 2.0’을 진행하고 있다.



28일 삼성전자에 따르면 삼성희망디딤돌 2.0은 자립준비청년들의 주거와 정서 안정에 힘써 온 기존 사업에서 기술 교육을 추가한 프로그램이다. 청년들이 기술·기능 역량을 쌓아 경제적 자립을 이룰 수 있도록 돕는다.

2023년 8월29일 경기 용인 삼성전자 인재개발원에서 열린 ‘삼성희망디딤돌 2.0’ 출범식에 참석한 주요 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 삼성전자 제공

삼성희망디딤돌 2.0의 취업 교육 프로그램은 보호시설에서 퇴소한 자립준비청년이라면 누구나 신청 가능하다. 현재 △전자·IT 제조 △선박제조 △제과·제빵 △온라인광고·홍보 실무자 △중장비 운전기능사 △애견 미용사 △소프트웨어 개발자 △공조냉동 기술자 등 총 8개 교육과정을 운영하고 있다. 자립준비청년들은 본인이 종사하고 싶은 직무 분야를 신청해 교육을 받으면 된다.



삼성전자의 교육 인프라와 전문 인력 양성 경험을 바탕으로 자립준비청년들에게 최적의 교육 환경을 제공한다. 삼성은 교육과정에 참여하는 청년들이 온전히 교육에만 집중할 수 있도록 △삼성전자 기흥캠퍼스 기숙사(경기 용인) △삼성중공업 기술연수원(경남 거제) 등을 개방해 숙소와 식사도 제공했다.



지난 3년간 만 34세 미만의 자립준비청년 241명이 직무교육 과정에 참여했고, 수료자 173명 중 90명(52.0%)이 원하는 회사에 성공적으로 취업했다.



삼성전자는 자립준비청년들의 심리·정서 지원을 위한 다양한 프로그램도 운영 중이다. 2022년부터 시작한 ‘디딤돌가족’ 캠페인은 삼성전자 임직원이 자립준비청년을 대상으로 멘토링을 제공하는 프로그램이다. 참여 임직원 봉사자 100%가 코칭 상담, 상담사 자격증 등 전문가 자격을 갖추고 있다.



처음 삼성전자 임직원 30명으로 시작한 디딤돌가족은 올해 삼성그룹 전 관계사 임직원까지 참여 대상이 확대돼, 현재 총 270쌍의 디딤돌가족이 인연을 이어가고 있다. 2025년까지 누적 멘토링은 총 1613회로 한 쌍당 평균 9.3회의 멘토링이 진행됐으며, 자립준비청년의 95.4%가 만족한다고 응답했다. 이외에도 달리기 동호회와 예술문화 체험 등 자립준비청년이 일상 속 성공 경험을 쌓을 수 있는 프로그램도 운영 중이다.



삼성희망디딤돌 사업 자문 위원인 김성경 전 한국성서대학교 사회복지학과 교수는 “희망디딤돌 사업은 자립준비청년의 보호 단계부터, 보호종료 단계, 청년으로 자립하는 과정을 모두 지원하는 획기적인 사업이다”고 강조했다.



삼성전자는 희망디딤돌 사업을 통해 자립준비청년뿐 아니라 전국의 자립지원 전담기관 종사자들도 지원한다. 삼성전자는 2022년부터 전국 희망디딤돌 센터와 지자체의 위탁을 받아 자립지원 전담기관 종사자들을 대상으로 역량 향상과 스트레스 완화를 위한 워크숍 및 힐링캠프를 매년 진행하고 있다.



참여자들은 워크숍을 통해 자립준비청년의 지원 강화 방안과 사각지대 보완 대책 등을 논의하고 보다 전문적으로 자립준비청년을 도울 수 있도록 교육도 받는다. 또 힐링캠프를 통해 스트레스를 해소하면서 업무에 더욱 매진할 수 있는 계기도 만들고 있다.

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