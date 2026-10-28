윤영애 대구시행복진흥원장 취임…“시민 체감형 복지∙현장 소통 최우선”

윤영애 신임 대구시행복진흥사회서비스원장이 28일 공식 취임하며 본격적인 임기를 시작했다.

대구시에 따르면 윤 신임 원장은 이날 추경호 시장으로부터 임명장을 받은 뒤, 임직원들과 간략한 상견례를 가졌다. 이어 부서별 주요 현안을 점검하는 등 실무 중심의 첫 공식 일정을 소화했다.

윤영애 신임 원장이 직원들과 인사를 나누고 있다. 대구시 제공

윤 원장은 취임 일성으로 ‘현장 소통’과 ‘시민 체감형 서비스’를 전면에 내세웠다. 그는 “시민들이 일상에서 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 사회서비스를 제공하는 것이 기관의 최우선 사명”이라며 “형식적인 탁상행정을 지양하고, 시민과 현장 종사자들의 목소리를 직접 경청하는 소통 행정을 펼치겠다”고 강조했다.

조직 문화 혁신에 대한 의지도 피력했다. 윤 원장은 “임직원들이 자부심을 느끼며 일할 수 있는 건강한 조직 문화를 조성해, 그 에너지가 시민을 위한 고품질 서비스로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 윤 원장은 취임 직후 내부 조직을 신속히 정비한 뒤, 주요 산하 시설을 순차적으로 방문해 현장 중심의 실무 행정을 본격화할 방침이다.

사회복지학 박사인 윤 원장은 대구 남구청 주민생활국장 등 주요 보직을 거치며 복지행정 전반에 걸쳐 풍부한 실무 경험을 쌓아왔다. 아울러 제8∙9대 대구시의원을 역임해 시정 전반에 대한 이해도가 높은 만큼, 대구행복진흥원의 역할과 위상을 한 단계 끌어올릴 적임자로 평가받는다.

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