남도장터 제2대 대표이사에 박수인 전 하이고래협동조합 대표

전남광주통합특별시 대표 농수축산물 온라인 쇼핑몰을 운영하는 재단법인 남도장터(이사장 백승주)는 제2대 대표이사에 박수인 전 하이고래협동조합 대표이사를 선임했다고 28일 밝혔다.

남도장터는 앞서 대표이사 후보추천위원회를 구성해 지난 8월 31일부터 9월 17일까지 공개모집을 진행했다. 총 14명의 응시자를 대상으로 서류 및 면접 심사를 거쳐 후보자를 압축했으며, 지난 10월 16일 이사회 의결을 통해 최종 선임 절차를 마쳤다.

박수인 재단법인 남도장터 대표이사 임용장 수여. 전남광주시 제공

박수인 신임 대표이사의 임기는 이날인 2026년 10월 28일부터 2028년 10월 27일까지 2년이다.

박 대표이사는 그동안 하이고래협동조합 대표를 역임하며 지역 사회연대경제 분야에서 활동해 왔으며, 디자인 및 컴퓨터그래픽 분야에서 20년 이상 사업체를 운영한 경력을 갖고 있다. 후보추천위원회는 박 대표이사가 지닌 디지털 마케팅 역량과 온라인 쇼핑몰 확대 전략, 구체적인 남도장터 발전 비전 등을 높이 평가했다.

박수인 대표이사는 “전남광주시 출범 이후 전국 1위의 농수축산물 온라인 쇼핑몰인 남도장터를 이끌게 돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “그간 다져온 성과를 바탕으로 디지털 마케팅 역량과 현장 소통 경험을 적극 살려 생산자와 소비자가 모두 함께 성장하는 지속 가능한 공공 유통 플랫폼을 구축하겠다”고 포부를 밝혔다.

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