남도장터 제2대 대표이사에 박수인 전 하이고래협동조합 대표

전남광주통합특별시 대표 농수축산물 온라인 쇼핑몰을 운영하는 재단법인 남도장터(이사장 백승주)는 제2대 대표이사에 박수인 전 하이고래협동조합 대표이사를 선임했다고 28일 밝혔다.
남도장터는 앞서 대표이사 후보추천위원회를 구성해 지난 8월 31일부터 9월 17일까지 공개모집을 진행했다. 총 14명의 응시자를 대상으로 서류 및 면접 심사를 거쳐 후보자를 압축했으며, 지난 10월 16일 이사회 의결을 통해 최종 선임 절차를 마쳤다.
박수인 신임 대표이사의 임기는 이날인 2026년 10월 28일부터 2028년 10월 27일까지 2년이다.
박 대표이사는 그동안 하이고래협동조합 대표를 역임하며 지역 사회연대경제 분야에서 활동해 왔으며, 디자인 및 컴퓨터그래픽 분야에서 20년 이상 사업체를 운영한 경력을 갖고 있다. 후보추천위원회는 박 대표이사가 지닌 디지털 마케팅 역량과 온라인 쇼핑몰 확대 전략, 구체적인 남도장터 발전 비전 등을 높이 평가했다.
박수인 대표이사는 “전남광주시 출범 이후 전국 1위의 농수축산물 온라인 쇼핑몰인 남도장터를 이끌게 돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “그간 다져온 성과를 바탕으로 디지털 마케팅 역량과 현장 소통 경험을 적극 살려 생산자와 소비자가 모두 함께 성장하는 지속 가능한 공공 유통 플랫폼을 구축하겠다”고 포부를 밝혔다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지