23조 투자 날개 단 구미…이차전지 실증센터 품고 첨단산업 메카로

경북도가 구미에 이차전지 산업의 시험·인증·실증 기반을 구축했다.

도는 28일 구미국가산업1단지 BaaS시험실증센터에서 KTR 경북거점 출범식과 센터 준공식을 열었다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

BaaS시험실증센터는 부지 2만4576㎡, 연면적 3232㎡ 규모다. 데이터센터·해체보관동·성능안전동·특수진동동·필드검증동 등 5개 동을 갖췄다. 배터리 성능·안전성 평가와 사용 후 배터리 재사용 검증, 현장 실증을 지원한다. BaaS는 사용자가 배터리를 직접 소유하지 않고 대여·구독 방식으로 이용하는 배터리 서비스 모델이다. 배터리를 전문적으로 관리해 활용성을 높인다.

KTR 경북거점은 구미를 중심으로 대구·경북에 분산된 전문 인력과 장비를 모은다. 지역 기업에 필요한 시험과 인증 서비스를 단계적으로 확대하고 BaaS시험실증센터와 연계해 현장 실증을 지원한다. 도는 KTR를 경북거점을 2028년까지 대구·경북 산업 전반을 지원하는 종합시험인증 거점으로 발전시킬 계획이다.

도는 같은날 구미컨벤션센터에서 구미 투자기업 오찬 간담회도 열었다. 삼성전자와 삼성SDS, LG이노텍, LIG D&A, SK실트론, 자화전자 등이 참석했다. 이들 기업이 구미에서 추진 중이거나 예정한 투자는 23조5000억원 규모다.

주요 투자는 삼성전자의 피지컬 인공지능(AI)·휴머노이드 로봇 양산라인 19조원, 삼성SDS의 60㎿급 AI 데이터센터 1조8000억원, SK실트론의 300mm 실리콘웨이퍼 설비 증설 1조495억원, LG이노텍의 반도체 기판·카메라모듈 설비 6000억원, 자화전자의 카메라모듈 공장 신설 5000억원 등이다. 모두 대구·경북의 성장 엔진인 반도체 첨단소재·부품과 첨단 인공지능 로봇, 첨단 모빌리티 부품 분야와 연결된다.

산업통상부는 성장엔진 분야 투자기업을 위한 7대 정책지원 패키지 등 투자 지원방안을 설명했다. 참석 기업은 투자 이행 과정의 애로사항과 제도 개선 의견을 장관에게 제시했다. 성장엔진특별보조금은 대기업이 3000억원 이상, 중견기업이 1000억원 이상 설비투자를 하면 투자액의 최대 50%를 지원하는 제도다. 지방비의 2~5배를 국비로 지원한다. 도는 2027년 신설되는 성장엔진특별보조금에 일률적인 기준을 적용하면 특정 지역·산업에 혜택이 집중될 수 있다고 봤다.

양금희 도 경제부지사는 “경북은 반세기 넘게 대한민국 제조업의 뿌리를 지켜온 곳”이라며 “산업의 뿌리는 지역에 내리고 성장의 열매는 대한민국 전체로 확산되도록 도가 맨 앞에서 뛰겠다”고 말했다.

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