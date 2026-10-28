서해안권 지자체 “서해안 철도, 국가 철도망에 반영하라”

전남광주통합특별시가 전북특별자치도와 함께 서해안권의 주요 산업 거점을 잇는 서해안 철도건설사업의 제5차 국가철도망 구축 계획 반영을 촉구했다.

전남광주시는 28일 서울 국회의원 회관에서 전북도, 군산시·부안군·고창군, 영광군·함평군과 함께 ‘서해안철도 공동메시지 및 5대 과제’를 발표했다. 연말 발표 예정인 국토부의 5차 국가철도망구축 계획(2026~2035년)을 앞두고 이같은 공동메시지가 나왔다.

황기연 특별시 행정문화부시장과 이원택 전북도지사, 군산시장·부안군수·고창군수·영광군수·함평군수와 이개호·윤준병·김의겸·박지원 국회의원 등 60여명이 참석했다.

참석 단체장·의원들은 전남광주시 출범에 따라 영광과 함평 등 서해안 지역이 하나의 생활·경제권으로 묶이면서 서해안 철도가 서해안권 교통 여건을 바꿀 핵심 과제로 떠올랐다고 역설했다.

서해안 철도는 군산~부안~고창~영광~함평~목포를 연결하는 총연장 110㎞ 철도 건설사업으로, 총 사업비는 4조7919억원으로 추산된다.

서해안 철도 경유 지자체들은 5대 과제로 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 예비타당성조사 공동 대응, 노선·역세권 등 사업계획 공동 대응, 철도건설 연계 지역발전 전략 공동 추진, 5개 시·군 공동 실행체계 구축 등을 제시했다.

서해안 철도가 단순한 이동수단을 넘어 물류와 관광을 하나로 묶는 서해안권 광역교통축이자 전 남광주시와 새만금의 산업 거점을 잇는 성장 기반으로 육성해야 한다고 의지를 다졌다.

또 전남광주의 반도체 메가프로젝트와 전북 새만금 등 양 지역의 첨단산업 거점을 연계하는 핵심 기반으로서 서해안 철도의 차질 없는 추진에 뜻을 모았다. 특히 동해안·남해안에 이어 서해안까지 철도로 연결해 한반도 U자형 국가철도망 완성의 주요 연결축이 될 것이라고 공감대를 형성했다.

전남광주시는 서해안 철도가 영광·함평·목포 등 서해안권의 철도 접근성을 높이는 동시에 전북도와 함께 추진하는 초광역 협력의 대표 사업이 될 것으로 기대하고 있다.

전남광주시는 앞으로 전북도와 5개 시·군과 긴밀히 공조, 국토교통부에 서해안 철도의 국가계획 반영 당위성을 꾸준히 건의한다. 또 예비타당성조사를 비롯한 후속 절차에 공동 협력해 나갈 계획이다.

황기연 행정문화부시장은 "이번 제5차 국가철도망 구축계획에 반영되지 못하면 다시 5년을 기다려야 한다. 서해안 철도가 전남광주통합특별시와 전북특별자치도의 초광역 협력의 첫 번째 철길이 될 수 있도록 힘을 모아 나가겠다"고 말했다.

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