인천대 마스코트 ‘횃불이’, 대한민국 캐릭터 어워즈 대상

국립 인천대학교를 상징하는 공식 마스코트 ‘횃불이’. 2021년 교내 캐릭터 공모전 대상작으로 탄생한 이후 대학을 대표하는 소통 캐릭터가 됐다. 대학을 나타내는 횃불 불꽃과 상징 동물인 사자를 모티브로 선보였다. 이제 지역사회에서 더 나아가 MZ세대로부터 사랑을 받고 있다.

인천대는 횃불이가 ‘2026 대한민국 캐릭터 어워즈’에서 대상을 수상했다고 28일 밝혔다. 횃불이는 푸른 불꽃 갈기를 지닌 모습으로 형상화했다. 강한 열정과 도전 정신을 지닌 동시에 노는 것과 잠을 좋아하는 친근한 새내기 사자를 표현한다.

그간 카카오톡 이모티콘 배포 이벤트를 비롯해 학생증 디자인 적용, 굿즈 개발, 신입생 맞이 교내 FRP 조형물 포토존 운영 등 여러 활동으로 대외적 접점을 넓혀 왔다. 총학생회와 대학 공식 SNS 채널에서 숏폼 콘텐츠를 선보인다.

캠퍼스 축제와 입학식·졸업식 등 주요 일정에 등장하며 친근한 이미지 전달 및 브랜드 가치를 높이는 데 기여했다. 아울러 지역에서 열리는 행사와 유관기관 연계 프로모션에도 나서며 교류 매개체로 활약해 왔다.

인천대 관계자는 “횃불이는 대중에게 우리 대학을 친근하게 알리는 중요한 소통 자산으로 거듭났다”며 “향후 굿즈 라인업 확대와 숏폼·애니메이션 콘텐츠 제작, 지역 프로그램 참여 등을 지속적으로 추진할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지