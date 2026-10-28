“50억원 줘도 안 팔아”…이계인이 31년째 남양주 주택 지키는 이유

배우 이계인이 경기 남양주시 조안면에 있는 전원주택이 각종 개발 규제에 묶인 데다 대출 제한으로 매수자를 찾기 어렵다고 밝혔다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘그리구라’의 ‘김구라 경제연구소’에는 이계인이 출연해 전원주택과 부동산 투자 경험을 이야기했다. 이계인은 30여년 전 직접 땅을 매입해 집을 지은 뒤 현재까지 거주하고 있다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

이계인은 젊은 시절부터 낚시를 좋아해 집 앞 시냇가에서 물고기를 잡으며 노후에 살고 싶은 곳을 꿈꿨다고 밝혔다. 그는 “사람들에게 치이고 상처를 받으면서 내가 정말 좋아하는 곳에서 살자는 마음으로 선택한 것”이라고 설명했다. 당시 서울 여의도나 용산, 강남 등 다른 지역의 부동산을 선택할 수도 있었지만 생활환경을 우선해 남양주를 택했다는 것이다.

문제는 토지에 적용된 각종 규제다. 이계인이 소유한 부지는 약 400평으로, 상수원보호구역과 개발제한구역(그린벨트), 자연녹지지역 등에 해당한다. 주택이 들어선 약 100평을 제외한 나머지 300여 평은 밭으로 등록돼 있으며, 토지 형질 변경과 다른 용도로의 전용에 제약이 있는 것으로 전해졌다.

방송에서 소개된 공시지가는 전체 토지 기준 평당 평균 약 100만원이다. 대지는 평당 약 279만원, 밭은 약 66만원 수준으로 차이가 났다. 반면 약 1㎞ 떨어진 양수리 역세권 일대는 상권이 형성되고 건물이 들어서면서 땅값이 크게 올랐다. 이계인의 토지는 개발 규제 탓에 인근 지역의 가격 상승효과를 누리기 어려웠다는 설명이다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

최근에는 대출 규제와 전원주택 거래의 어려움까지 겹쳤다. 이계인은 “지금 이 땅을 다 팔아도 인근 덕소의 아파트 전세조차 얻기 힘들다”고 말했다. 또한 전원생활의 불편함도 털어놨다. 그는 밤에 멧돼지나 뱀이 마당에 나타나 몽둥이를 들고 다녀야 할 정도로 무서울 때도 있다고 말했다.

다만 이계인은 도시가스가 들어오고 맑은 물과 공기를 누릴 수 있는 현재의 생활에 만족감을 나타냈다. 그러면서 “40억, 50억원을 준다 해도 팔지 않을 보금자리”라며 애정을 드러냈다.

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