주우재, 모델 시절 부당한 요구 거절했다가 "태도 안 좋다 뒷말"

모델 겸 방송인 주우재가 과거 모델 활동 당시 부당한 요구를 거절했다가 현장 태도가 좋지 않다는 말을 들은 일화를 공개했다.

주우재는 27일 유튜브 채널 '주우재'에서 구독자들의 고민을 듣고 상담했다. 한 구독자는 직장 내 뒷얘기로 스트레스 받는다고 털어놨다.

주우재는 "연예계 활동하면서 저는 얼마나 뒷얘기를 많이 듣겠냐"며 "사실 들어도 '예 많이 하고 다니세요'라고 생각한다"고 말했다.

이어 "내 일에 자부심을 가지고 일하고 남에게 피해를 주지 않으면서 성과를 만들어냈을 때 그 영향력이 훨씬 크다는 걸 안다"고 설명했다.

그러면서 과거 모델로 활동하던 시절을 떠올렸다.

주우재는 "예전에 모델 일을 할 때 현장에서 정말 말도 안 되고 앞뒤가 맞지 않는 요구를 받은 적이 있다"고 말했다.

이어 "그땐 '죄송한데 이건 제가 할 수 있는 게 아니다'라고 했다"며 "이후 당시 회사 대표가 저한테 '너 되게 현장에서 태도가 안 좋다는 얘기가 들리더라'고 했다"고 말했다.

그는 "나름 현장에서 최선을 다해 신경 쓰는데도 그런 이야기가 들린다면 내가 조절할 수 있는 영역이 아닌 것 같다"고 덧붙였다.

또 "기본적인 매너를 지키고 스스로 그걸 잘 알고 일만 잘한다면 뒷이야기가 들려도 신경 쓰지 않는다"고 말했다.

<뉴시스>

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