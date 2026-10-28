"시급 2만7000원에 로봇 개 산책시켜주실 분 구합니다"

"시급 20달러(약 2만7천원)에 로봇 개 산책시켜주실 분 구합니다."



미국 샌프란시스코 지역 페이스북 구인란에 이색 채용 공고가 올라와 눈길을 끌었다.

로봇 개. EPA연합뉴스

모집하는 직무는 '로봇 개 기사(오퍼레이터)'로, 샌프란시스코 시내 지정된 야외 경로를 따라 4∼6시간 동안 4족 보행 로봇 개와 함께 산책하는 것이 주요 업무다.



시급은 일반적인 개 산책 아르바이트와 비슷한 20달러로 책정됐고, 근무가 끝난 뒤 즉시 급여가 지급되는 조건이다.



일은 혼자 하게 되며 로봇 관련 경험은 필요하지 않다. 업무에 쓸 스마트폰만 있으면 된다. 안전 지침 등에 대한 교육은 유급으로 진행된다.



일반 개 산책과 달리 배설물을 치울 필요는 없지만, 로봇 개가 갑자기 작동을 멈추거나 고장 나는 등 비상 상황에서는 무게 33파운드(약 15㎏)의 이 장비를 안전하게 직접 들고 사무실로 복귀해야 할 수도 있다.



이 같은 채용 공고는 샌프란시스코 동부 도그패치 지역에 본사를 둔 로봇 스타트업 '디멘셔널'이 낸 것이라고 일간 뉴욕타임스(NYT)가 27일(현지시간) 보도했다.



디멘셔널은 무거운 짐을 옮기는 등 실생활 노동을 대신할 개방형(오픈소스) 로봇 운영체제(OS)를 개발하고 있다.



스태시 포믹터 디멘셔널 창업자는 "인간이 여전히 이런 육체노동을 하고 있다는 것은 솔직히 야만적"이라며 로봇 자동화의 필요성을 강조했다.



디멘셔널은 실제 도심에서 로봇 개 산책 실험을 해본 결과 현재 AI 에이전트가 복잡한 도심 환경에서 하드웨어를 직접 제어하는 능력이 현저히 떨어진다는 것을 확인했다고 밝혔다.



이에 따라 실제 거리에서 보다 많은 데이터를 측정·수집해 로봇 OS와 AI를 개선하기 위해 로봇 개 산책이라는 이색 채용 공고를 낸 것이다.



포믹터 CEO는 "여전히 인간의 개입이 필요한 상황"이라고 설명했다.



디멘셔널은 이번 실험 데이터를 바탕으로 로봇 OS의 성능을 개선함으로써 향후 로봇 개와 인간형(휴머노이드) 로봇이 공장, 데이터센터, 건설 현장, 경비 업무 등 다양한 업무 현장에 안전하게 투입될 수 있을 것으로 기대하고 있다.



다만 이와 같은 로봇 개 산책 실험을 보고 일부 시민은 마치 영화 '터미네이터'가 보여주는 암울한 미래를 떠올렸다고 NYT는 전했다.



로봇 개에 반감을 품은 한 시민이 디멘셔널 회사 사무실을 찾아오고, 직원에게 "무작위로 사람을 도살하는 걸 도우며 재미를 보고 있느냐, 이 쓰레기들아"라는 협박성 메시지를 보내 경찰에 신고되기도 했다.



포믹터 CEO는 "앞으로 이런 일이 더 늘어날 수도 있다"며 "그럴 경우 순찰용 로봇 개가 더 많이 필요하게 될 것"이라고 농담조 말했다.

<연합>

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