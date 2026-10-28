FC서울 바베츠, 팬 선정 9월 MVP… 중앙 패스 5개 중 1개 담당

프로축구 FC서울의 미드필더 바베츠가 팬들이 뽑은 9월 최고의 선수에 선정됐다. 중원에서 안정적인 경기 조율과 정확한 패스, 적극적인 수비 가담으로 팀의 선두 질주에 힘을 보탠 점이 높은 평가를 받았다.

FC서울은 바베츠가 팬 투표로 선정하는 ‘HS효성더클래스 이달의 선수상’ 9월 수상자로 뽑혔다고 28일 밝혔다.

FC서울은 바베츠가 팬 투표로 선정하는 ‘HS효성더클래스 이달의 선수상’ 9월 수상자로 뽑혔다고 28일 밝혔다. GS스포츠 제공

바베츠는 로스, 문선민, 클리말라와 함께 후보에 올라 31%의 득표율로 수상의 영예를 안았다. 이 상은 FC서울 팬들이 직접 투표해 매달 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수를 선정하는 구단 공식 월간 최우수선수(MVP) 시상이다.

바베츠는 9월 열린 모든 경기에 풀타임 출전하며 FC서울의 중원을 지켰다. 특히 팀이 중앙 지역에서 시도한 패스 5개 가운데 1개가 바베츠에게서 나왔을 정도로 공격 전개의 핵심 역할을 맡았다.

전진 패스의 정확도도 돋보였다. 공격 진영을 향한 롱패스 성공률은 92.4%에 달했다. 정확한 볼 배급으로 공격의 방향을 잡는 동시에 수비에서도 91.6%의 차단 성공률을 기록하며 상대 공격의 흐름을 끊었다. 공을 소유했을 때는 공격의 출발점으로, 상대가 공을 가졌을 때는 수비의 연결고리로 활약했다.

FC서울은 바베츠가 팬 투표로 선정하는 ‘HS효성더클래스 이달의 선수상’ 9월 수상자로 뽑혔다고 28일 밝혔다. GS스포츠 제공

이번 수상에 따라 바베츠는 FC서울 공식 스폰서인 메르세데스-벤츠 공식 파트너 HS효성더클래스로부터 트로피와 GLE 450 4M Coupé 차량 이용권을 받았다. 시상은 HS효성더클래스 구리전시장에서 진행됐다.

바베츠는 “뜻깊은 기회를 마련해 주신 HS효성더클래스에 진심으로 감사드린다”며 “팬과 함께 직접 차량을 운전하며 시내를 둘러볼 수 있어 즐거웠고, 동행한 팬에게도 좋은 추억으로 남았기를 바란다”고 말했다. 이어 “언제나 아낌없는 응원을 보내주시는 수호신 여러분께도 감사드린다”며 “시즌이 끝난 뒤 경기장에서 팬들과 함께 기쁨을 나눌 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.

HS효성더클래스는 2022시즌부터 5년 연속 FC서울 공식 스폰서십을 이어오고 있다. 선수 앰배서더 운영과 라운지 운영, 고객 초청 프로그램 등을 통해 프로축구를 활용한 스포츠 마케팅을 전개하고 있다.

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