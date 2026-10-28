SK하이닉스, 주당 2만 원 현금배당…연간 총 100조 원 푼다

역대급 실적을 낸 SK하이닉스가 28일 60조원 규모의 추가 주주환원책을 발표했다.



최근 완료한 40조원의 자사주 매입을 포함해 총 100조원 수준을 주주환원한다는 계획으로, 호실적에도 하락을 이어갔던 주가를 끌어올릴 촉매제가 될지 주목된다.

SK하이닉스 본사. 연합뉴스

이날 SK하이닉스는 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모가 약 100조원이라고 공시했다.



100조원 중 현금배당이 30조원 이상, 자사주 취득 및 소각 규모는 60조원 이상이다.



앞서 SK하이닉스는 지난 8월 40조원의 자사주 매입을 발표하고, 최근 마무리했다. 이 주식은 곧 소각된다.



회사가 3분기 실적과 함께 발표한 추가 매입 자사주 중 주주환원 목적의 10조원은 전량 소각된다. 나머지 10조원은 임직원 보상용으로, 주주환원 규모에는 포함되지 않는다.



연간 자사주 매입량을 채우려면 4분기에도 10조원의 자사주 매입·소각이 이뤄져야 한다.



SK하이닉스는 자사주 매입을 매 분기 이어가겠다는 점을 재차 밝혔다.



김우현 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "회사 주가가 창출하고 있는 이익과 현금 흐름을 충분히 반영하지 못하고 저평가되어 있다고 본다"며 "이런 상황에서 자사주를 매입해 소각하는 게 주당 가치를 높이는 효과적인 방법이라고 판단했다"고 말했다.

28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 SK하이닉스 실시간 주가가 표시돼 있다. 연합뉴스



배당도 대폭 늘렸다.



3분기 현금배당액은 주당 2만원이며, 여기에 총 14조원을 투입한다.



현금배당은 회사 실적 개선을 반영한 1만원과 일본 반도체 기업 키옥시아의 지분 매각에 따른 차익을 배당하는 특별배당 1만원으로 구성된다.



3분기 배당 기준일은 오는 11월 30일이라, 주식 결제에 걸리는 2거래일을 고려하면 11월 26일까지 주식을 매수해 보유하면 이번 배당을 받을 수 있다.



SK하이닉스는 키옥시아 투자로 실현한 수익의 대부분을 주주에게 돌려주기로 했다고 밝혔다.



키옥시아 지분 매각 차익이 약 20조원으로 추산되는 만큼 3분기 특별배당 7조원에 더해 추가 '키옥시아 특별배당'이 이뤄지게 된다. 나머지는 2026년 회계연도 결산이 확정된 후 결산 배당에 포함돼 지급된다.

하이닉스 본사. 연합뉴스



SK하이닉스의 대규모 주주환원은 인공지능(AI) 반도체 시장 호황에 힙임은 강력한 현금 창출력을 바탕으로 한다.



올해 주주환원은 지난해(14조3천억원)보다 7배 가까이 많아진 것이다.



작년에는 배당으로 2조1천억원, 자사주 매입으로는 12조2천억원을 풀었다.



주주환원의 재원은 대폭 늘어난 잉여현금흐름(FCF)이다. 이는 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 돈에서 시설 투자 등 자산 유지, 확대에 쓴 돈을 제외하고 남은 돈이다.



앞서 SK하이닉스는 2025∼2027년 3년간 누적 FCF의 50% 이상을 주주환원에 쓰겠다고 밝힌 바 있다.



이번 환원책은 AI 투자 수익성과 메모리 호황의 지속 가능성에 대한 우려로 주가가 약세를 보인 가운데 나왔다.



AI 투자 수익성과 메모리 반도체 호황의 지속 가능성에 대한 우려가 커진 데다, 손자회사 솔리다임의 미국 증시 상장 검토에 따른 주주가치 훼손 논란이 주가에 부담으로 작용했다.



SK하이닉스는 결국 지난 23일 솔리다임 상장 검토를 전면 중단한 데 이어 60조원의 추가 주주환원책을 내놓았다.

<연합>

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