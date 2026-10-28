강남 구룡마을 화재 13시간 만에 완진… 1차 합동감식

서울 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 화재가 13시간여 만에 완전히 꺼졌다. 경찰과 소방은 합동감식을 통해 정확한 원인을 파악할 예정이다.

28일 소방당국에 따르면 이날 오전 4시39분 구룡마을 화재를 완전히 진화하고 대응 1단계를 해제했다.

전날 오후 3시50분쯤 마을 2지구 가건물에서 불이 난 지 12시간49분 만이다. 소방은 이날 오전 2시21분 큰 불길을 잡은 뒤 잔불 정리를 이어왔다.

서울 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 화재의 큰 불길이 밤샘 진화 끝에 28일 새벽 잡혔다. 연합뉴스

이번 화재로 30대 여성 1명이 다리에 경미한 부상을 입었다. 이외 다른 인명피해는 확인되지 않았다.

불은 바람을 타고 1·3·7지구로 번졌다. 소방은 인력 232명과 헬기 6대 등 장비 110대를 투입해 진화에 나섰으나, 용수 부족과 강풍까지 겹쳐 어려움을 겪었다.

화재로 주민 39명이 스스로 대피했다. 1·2·3지구에 거주하던 77가구 107명이 피해를 본 것으로 파악돼 강남구는 개포중·구룡중 체육관과 인근 숙소 등에 대피소를 마련했다.

서울 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 화재가 28일 새벽 완전히 진화된 가운데 이날 오전 경찰과 소방이 화재 원인을 조사하기 위한 합동 감식에 나서고 있다. 연합뉴스

소방은 전날 오후 3시59분 대응 1단계를 발령하고 불길이 확산하자 오후 4시29분 대응 2단계로 격상했다. 오후 10시5분 더는 불이 번지지 않는 상황이라고 판단해 대응 1단계로 하향했다.

서울 수서경찰서와 강남소방서, 한국전기안전공사 등은 이날 오전 10시부터 구룡마을 화재에 대한 1차 합동감식 준비에 돌입했다. 관계기관이 모여 감식 범위를 정하는 등 준비 절차가 이뤄질 예정이다.

이후 합동감식을 통해 발화 지점을 특정하고 화재 원인을 파악할 것으로 보인다.

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