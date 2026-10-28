2027 피렐리 캘린더 '인도', 뉴델리서 공개…사진가 3인의 시선 담아

사진=피렐리 제공

2027 피렐리 캘린더 '인도(India)'가 인도 수도 뉴델리에서 최초 공개됐다.

올해로 53회째를 맞은 이번 캘린더는 인도의 오랜 전통과 현대적인 모습을 조명하기 위해 프로젝트 사상 처음으로 세 명의 사진가가 참여했다. 사진가 솔베 선즈보와 인도 사진가 라구 라이, 그의 딸 아바니 라이가 각자의 시선으로 인도의 다양한 모습을 담아냈다.

2026년판에 이어 다시 촬영을 맡은 솔베 선즈보는 인도 여성들의 초상에 집중했으며, 라구 라이는 60여 년간 기록해 온 인도의 모습을 아카이브 사진으로 선보였다. 아바니 라이는 지난 4월 별세한 아버지의 작업을 이어받아 과거의 사진과 현재의 도시 풍경을 결합하는 방식으로 프로젝트를 완성했다.

솔베 선즈보는 “인도는 결코 하나의 모습만으로 설명할 수 없는 나라”라며 “서로 다른 시대와 전통, 현실이 공존하며 오래된 것과 현대적인 것이 하나의 이미지 안에 함께 담긴다”고 설명했다.

이어 “인도의 가장 깊은 본질을 포착하는 일은 라구 라이와 아바니 라이에게 맡기고, 나는 의상의 질감과 색채, 대비를 자유롭게 조합해 특별한 인도 여성들의 초상을 담는 데 집중했다”고 덧붙였다.

사진=피렐리 제공

라구 라이는 1965년부터 약 60년간 인도 사회의 공적·사적 삶을 기록해 온 사진가다. 이번 프로젝트에서는 자신의 아카이브 사진을 오늘날 인도의 모습과 함께 선보이고자 했으며, 지난 4월 세상을 떠날 때까지 작업에 참여했다.

이후 프로젝트를 이어받은 아바니 라이는 아버지의 공개 및 미공개 아카이브 사진을 델리와 뭄바이의 거리로 가져와 현재의 도시 풍경과 함께 촬영했다. 특히 과거 사진이 촬영된 장소를 다시 찾아 기존 사진과 현재의 공간을 하나의 장면에 담아내며 서로 다른 시대가 공존하는 모습을 표현했다.

아바니 라이는 “아버지는 거리의 사람이었다. 그래서 아버지가 구상했던 작업을 다시 거리로, 아버지가 평생 사진에 담아 온 사람들 사이로 가져왔다”며 “과거는 언제나 현재 속에 계속 존재한다”고 말했다.

솔베 선즈보는 인도 자이푸르의 자이가르 요새와 라자스탄주 아잡가르 지역에서 인도와 인연이 있는 여성 9명의 초상을 촬영했다. 배우 아디티 라오 하이다리와 아반티카 반다나푸, 배우 겸 프로듀서 프리다 핀토, 음악가 아누슈카 샹카르, 시인 루피 카우르, 모델 락쉬미 메논과 바비타 만다바, 작가 겸 방송인 파드마 락쉬미 등이 참여했다. 아바니 라이 역시 촬영자로 참여하는 동시에 모델로 카메라 앞에 섰다.

아바니 라이는 올드델리의 꽃시장과 골목길, 학교 등 전통적인 공간부터 뭄바이의 고층 빌딩과 어촌 마을까지 다양한 장소를 촬영했다. 일반 시민과 청년, 무용수, 공연 예술가, 모델, 장인 등 약 130명이 참여했으며, 아바니 라이의 어머니와 인도 배우 란비르 싱도 포함됐다.

한편, 2027 피렐리 캘린더 '인도'는 지난 5월부터 9월까지 촬영됐으며, 두 개의 별도 수납 공간으로 구성된 박스 세트로 제작됐다. 솔베 선즈보의 사진 18점과 라구 라이·아바니 라이의 프로젝트 사진 18점 등 총 36점이 수록됐다.

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