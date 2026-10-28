스타워즈 R2-D2 현실화?…美 공군 항공기에 AI 조종 보조 시스템 탑재

미국 공군이 조종사의 임무 수행을 지원하는 인공지능(AI) 시스템을 공중급유기와 수송기에 탑재해 시험 중인 것으로 전해졌다.

항공기 전자장비에서 수집한 데이터를 분석해 점검 절차와 항로 계획 등을 지원하는 방식으로, 개발사는 이를 영화 ‘스타워즈’의 로봇 R2-D2에 비유했다.

27일(현지시간) 미국 인터넷매체 악시오스에 따르면 미국 스타트업 비컨AI가 개발한 휴대형 조종사 보조 시스템 ‘머독’(Murdock)은 미 공군의 공중급유기·수송기 3종에서 시험 중이다.

머독은 항공기의 각종 전자장비에서 수집한 데이터를 분석해 조종사에게 필요한 정보를 제공한다. 지상 이동과 이륙 과정에서 필요한 점검 절차를 안내하고, 항로 계획과 승무원의 피로도 등 임무 준비 상태를 확인하는 기능도 갖췄다.

기존 항공기의 비행 시스템을 개조할 필요가 없다는 점도 특징이다. 머독은 휴대용 케이스에 담아 항공기에 싣는 방식으로 사용할 수 있어 기존 장비를 크게 변경하지 않고도 활용할 수 있다.

비컨AI 공동창업자인 맷 콕스는 머독을 테슬라의 운전자 보조 시스템인 오토파일럿에 비유하며 “조종사들을 위한 R2-D2”라고 표현했다.

영화 ‘스타워즈’에서 R2-D2는 우주선 운항과 임무 수행 과정에서 각종 정보를 제공하고 작업을 보조하는 로봇이다.

머독은 항공기의 핵심 비행 시스템을 직접 제어하는 자율조종 장치가 아니다. 조종사에게 정보를 제공하고 점검과 임무 준비를 지원해 판단을 돕는 데 초점이 맞춰져 있다.

이번 시험은 미 공군 기동사령부와의 계약에 따라 진행되고 있다. 미 특수작전사령부도 비컨AI와 계약을 체결했다. 비컨AI는 향후 대형 항공기 1종과 소형 항공기 1종에도 머독을 추가로 탑재해 시험할 계획이다.

비컨AI의 초기 투자자 명단에는 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)도 포함돼 있다. AI 기술이 민간 분야를 넘어 군용 항공기의 임무 지원 영역으로도 적용 범위를 넓히고 있다.

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