비타데이, 블랙핑크 지수 패키지 비타민 음료 3종 CU 단독 출시

태국 비타민 음료 브랜드 비타데이(VITADAY)가 블랙핑크 지수의 이미지가 적용된 제품을 포함한 비타민 음료 3종을 10월 28일 전국 CU 편의점에서 단독 출시한다.

이번 국내 출시 제품은 아스타잔틴 석류맛, 비타민C 허니레몬맛, 비타민C 교호포도맛(거봉)으로 구성됐다.

비타데이는 태국에서 전개되는 비타민 음료 브랜드로, 해외 시장에서도 제품을 판매하고 있다. 블랙핑크(BLACKPINK) 지수(JISOO)는 비타데이의 글로벌 브랜드 앰버서더로 활동하고 있다.

국내에 선보이는 아스타잔틴 석류맛에는 지수의 이미지와 사인이 담긴 패키지가 적용됐다. 나머지 제품에도 각각의 맛과 특성을 반영한 패키지 디자인을 적용했다.

비타데이 비타민 음료 3종은 제로 슈거·제로 칼로리를 특징으로 한다. 아스타잔틴 석류맛은 아스타잔틴을 함유하고 석류의 맛을 살렸으며, 비타민C 허니레몬맛과 교호포도맛은 비타민C를 함유해 각각 허니레몬과 포도 풍미를 적용했다.

모든 제품의 용량은 481mL다. 비타데이는 CU 출시와 함께 SNS 이벤트를 진행한다.

비타데이는 국내 출시를 기념해 CU 편의점과 연계한 2+1 행사 및 SNS 소비자 참여 이벤트도 진행한다. SNS 이벤트는 10월 28일부터 11월 4일까지 진행되며, 제품 구매자를 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다. 당첨자 발표는 11월 11일로 예정돼 있다.

국내 수입·유통사 피피엘로직스(PPL LOGICS)는 이번 CU 단독 출시를 기반으로 국내 시장에서 유통 및 마케팅 활동을 확대한다는 계획이다.

피피엘로직스 관계자는 "비타데이는 다양한 맛과 패키지 디자인을 갖춘 비타민 음료 브랜드"라며 "CU 단독 출시를 통해 국내 소비자들에게 비타데이 제품을 소개하게 됐다"고 말했다.

조배연 BGF리테일 음용식품팀 MD는 "앞으로도 소비자들의 다양한 취향을 반영한 제품과 마케팅 활동을 통해 국내 음료 시장에서 상품 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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