이봉원, 미쉐린 3스타 셰프에 인정받아…"당장 팔아도 돼"

코미디언 이봉원이 새로 개발한 메뉴로 독일 셰프의 호평을 받았다.

27일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 김병현과 이봉원이 독일 옥토버페스트 한국 축제를 준비하는 모습이 그려졌다.

27일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 전 야구선수 김병현과 코미디언 이봉원이 독일 옥토버 페스트 한국 축제를 준비하는 모습이 그려졌다. SBS 제공

이날 김병현은 축제에소시지와 학센을 납품하기로 했다며 중식을 결합한 메뉴를 만들어보자고 제안했다.

이에 이봉원은 소시지 탕수, 학센 깐풍, 소시지 고추잡채 또띠아 등 세 가지 메뉴를 만들었다.

이를 맛본 김병현은 "진짜 맛있다"며 "여기 대표님하고 독일 현지에서 오신 셰프님이 계신다. 그분들의 심사를 거쳐야 이 메뉴로 판매할 수 있다"고 설명했다.

그는 "전 세계 MLB 야구장 10곳에도 들어가 있고, 엘리자베스 2세 여왕의 장례식과 찰스 3세 즉위식 때도 음식을 담당했던 엄청난 회사"라고 소개했다.

이어 "독일에서 오신 셰프님이 미쉐린 3스타다. 지금 메뉴를 확인받아야 하니까"라고 덧붙였고, 이봉원은 "나 죽으란 얘기지"라며 부담감을 드러냈다.

이후 김병현과 이봉원이 개발한 메뉴에 대한 심사가 진행됐다.

이봉원의 긴장한 모습에 김구라는 "아내 앞에서 눈치 볼 때 같다"고 놀렸지만, 이봉원은 "집에서 눈치 안 본다. 저렇게 있는 게 처음이다"라고 말했다.

업체 대표와 독일 셰프는 음식을 맛본 뒤 만족스러운 반응을 보였다. 특히 학센 깐풍에 대해 "개선할 점이 하나도 없다. 팔아도 될 정도로 맛있다"며 극찬해 놀라움을 더했다.

<뉴시스>

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