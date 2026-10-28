이승기, 딸과의 일상 공개 "오늘 아침에도 딸 데리고…"

가수 겸 배우 이승기가 최근 과일 아사이에 빠졌다고 밝혔다.

27일 유튜브 채널 '이승기2'에는 이수근이 출연했다.

이승기는 "오늘 아침에도 딸 데리고 백화점 가서 아사이볼을 하나 샀다. 아사이볼에 그렇게 꽂혔다"고 했다.

이수근은 "태어나서 처음 듣는다. 우리 때랑 너는 다르다"고 놀라워했다.

이승기는 "그게 블루베리 같은 슈퍼푸드"라고 설명했다.

이후 이수근은 불현듯 "너 몇 살이냐?"고 물었고, 이승기는 "저 40이다"라고 했다.

이수근은 "승기 넌 그대로다. 변한 건 결혼해서 애기들이 있는 거다. 태준이 이제 졸업하다. '1박2일'에서 태명 짓고 했지 않나"라고 했다.

이수근은 "승기 결혼식 한 지가 엊그제 같은데, 나 그때 술 취해서"라고 하자, 이승기는 "형이 30만원짜리 와인 준비했다고 하더니 5만원짜리였지 않나"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이수근은 "시간이 금방지나간다. 시간이 금방금방 간다"고 했다.

<뉴시스>

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