SK하이닉스, 주주환원 100조원 규모…3분기 배당 주당 2만원

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SK하이닉스가 올해 회계연도 기준 약 100조원 규모의 주주환원을 추진한다. 현금배당에 30조원 이상을 투입하고 자사주 취득·소각에도 60조원 이상을 활용할 계획이다. 인공지능(AI) 메모리 사업 호황에 따른 실적 개선과 일본 키옥시아 투자 수익을 바탕으로 주주환원 규모를 대폭 확대한다.

SK하이닉스는 28일 공시를 통해 현금배당 30조원 이상, 자기주식 취득·소각 60조원 이상을 포함해 올해 전체 주주환원 규모가 약 100조원에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다.

이번 계획에는 지난 8월 결의한 40조원 규모의 자사주 취득·소각이 포함된다. 이날 추가로 자사주 20조원 규모의 취득도 결의했다. 다만 임직원 보상 목적으로 취득하는 자기주식은 주주환원 규모에서 제외된다.

우선 3분기 현금배당은 보통주 1주당 2만원으로 결정됐다. 실적 개선을 반영한 배당금 1만원에 키옥시아 투자 수익을 주주와 나누기 위한 특별배당 1만원을 더한 금액이다. 배당금 총액은 약 14조1035억원이다.

키옥시아 투자로 거둔 수익의 대부분은 특별배당 형태로 주주에게 환원할 방침이다. 특별배당은 이번 3분기 배당과 2026년 회계연도 결산배당으로 나눠 지급한다. 결산배당 규모는 회계연도 실적 확정 이후 관련 절차를 거쳐 결정할 예정이다.

자사주 취득도 이어진다. 이날 이사회가 결의한 20조원 규모의 자기주식 취득분 가운데 약 10조원은 주주환원 목적으로 활용하고 전량 소각할 계획이다. 나머지 약 10조원은 임직원 보상에 사용한다.

회사는 영업 실적을 바탕으로 배당 규모를 정하되 상당한 투자 수익이 발생하면 특별배당을 통해 추가로 환원한다는 원칙도 제시했다. 자사주 매입 역시 지속적으로 추진하며, 향후 취득 규모는 시장 상황과 현금흐름 등을 고려해 분기별 이사회에서 결정할 예정이다.

주주환원 계획은 2026년 회계연도 결산배당 지급 시점까지 순차적으로 이행된다. 다만 실제 환원 규모는 향후 경영환경과 실적에 따라 달라질 수 있다.

이번 발표로 SK하이닉스는 키옥시아 투자 수익의 상당 부분을 주주에게 돌려주겠다는 방침을 공식화했다. AI 메모리 시장 성장에 따른 실적 개선이 대규모 주주환원으로 이어지면서 향후 배당 정책과 추가 자사주 취득 규모에도 관심이 쏠린다.

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