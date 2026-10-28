송가인, 축제 무대서 취객 제지…“철장에 묶어버리기 전에 가만히 있어”

가수 송가인이 축제 공연 도중 소란을 피우며 무대 진행을 방해한 관객에게 단호하게 주의를 줬다.

최근 온라인 커뮤니티와 유튜브 등에는 송가인이 지난 25일 전남 강진군에서 열린 ‘제11회 강진만 춤추는 갈대축제’ 축하 무대에서 한 관객의 행동을 제지하는 영상이 확산됐다.

공개된 영상에는 공연 도중 한 관객이 큰 소리를 내고 자리에서 일어나는가 하면 옷을 던지는 등 소란을 피우는 모습이 담겼다. 이에 송가인은 무대에서 해당 관객을 향해 “아버님, 조용히 좀 해봐. 약주를 얼마나 마신 거야”라고 말을 건넸다.

이어 “아버님, 기분 좋은 건 알겠는데 다른 사람한테 피해 주면 안 된다”며 “가만히 앉아 계셔야 한다”고 당부했다. 관객의 기분을 상하게 하지 않으면서도 공연을 함께 즐기는 다른 사람들에게 피해가 가지 않도록 자제를 요청한 것이다.

하지만 소란이 계속되자 송가인은 경고 수위를 높였다. 그는 “가인이가 그렇게 예뻐도 조금 진정하시라”며 상황을 진정시키려 했지만, 이후에도 관객의 행동이 이어지자 “한 번만 더 그러면 퇴장 조치”라고 단호하게 말했다.

특히 해당 관객이 다시 소란을 피우자 “앉으라고. 여기 전라도야. 그러면 안 돼”라며 재차 제지했다. 이어 “저기 있는 철장에 묶어버리기 전에 가만히 있어요”라고 사투리를 섞어 경고해 현장 분위기를 수습했다.

상황이 어느 정도 정리된 뒤에는 다른 관객들에게 양해를 구하며 분위기를 전환했다. 송가인은 “어딜 가든지 이런 사람이 한 명씩 있다”며 “기분이 좋아서 그러니까 내버려 둬요”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이후에도 관객에게 조용히 해달라고 당부하면서 무대를 이어갔다.

비가 내리는 날씨에도 자리를 지킨 관객들을 향한 배려도 잊지 않았다. 송가인은 “이렇게 비 오는데도 가인이 보려고 앉아 계셨느냐”고 말을 건네며 현장 분위기를 달랬다.

영상을 접한 누리꾼들은 송가인의 대처에 긍정적인 반응을 보였다. “재치 있게 잘 대처했다”, “무대 경험이 느껴진다”, “다른 관객까지 배려하는 모습이 좋다” 등의 반응이 이어졌다.

한편 공연장에서 술에 취해 소란을 피우거나 다른 관객의 관람을 방해하는 행위는 상황에 따라 법적 문제가 될 수 있다. 여러 사람이 모이는 장소에서 거친 말과 행동으로 주변을 시끄럽게 하는 경우 경범죄처벌법이 적용될 수 있으며, 공연 진행을 방해하는 정도에 따라 업무방해죄가 문제 될 가능성도 있다.

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