헤이지니, 전 직원과 산재 갈등 녹취 공개…“아픈 사람 맞는지 의심”

사진=유튜브 채널 '헤이지니' 화면 캡처

키즈 크리에이터 헤이지니(본명 강혜진)가 전 직원의 산업재해 신청을 둘러싼 갈등으로 논란에 휩싸인 가운데, 양측이 나눈 통화 녹취가 공개됐다.

지난 27일 유튜버 이진호는 자신의 유튜브 채널 ‘리스펙트 이진호’를 통해 헤이지니와 전 직원 A씨의 통화 녹취를 공개했다.

영상에는 A씨가 산재 신청 과정에서 제출된 의견서에 담긴 문구를 언급하며 헤이지니에게 직접 작성한 것이 맞는지 묻는 내용이 담겼다.

공개된 녹취에서 A씨는 휴직 기간 중 여행을 다닌 사실을 두고 회사 측이 ‘정말 아픈 사람이 맞는지 의심스럽다’는 취지의 내용을 의견서에 적었는지 물었다. A씨는 의사가 여행이 치료에 도움이 된다고 설명한 사실을 회사가 알고 있었다는 점도 언급했다.

이에 헤이지니는 짧게 “응”이라고 답했다. 이후 A씨는 한동안 말을 잇지 못하다가 “네 생각 잘 알겠다. 나 지금 약 먹어야 할 것 같다”고 말한 뒤 통화를 마무리했다. A씨는 해당 통화 이후 건강 상태가 악화했다고 주장한 것으로 전해졌다.

이번 논란은 A씨가 온라인 커뮤니티를 통해 과거 헤이지니가 운영하는 회사에서 과도한 업무에 시달렸다고 폭로하면서 불거졌다.

A씨는 2016년 헤이지니의 제안으로 중국어 채널 크리에이터 업무를 시작했으며, 연봉 약 2000만원을 받으면서 하루 최대 16시간에 달하는 근무를 했다고 주장했다. 이후 공황장애와 우울증, 사회불안장애 등을 진단받았고, 산업재해 신청 끝에 2020년 산재를 인정받았다는 설명이다.

A씨는 회사가 처음에는 산재 신청을 돕겠다는 입장을 보였지만, 이후 업무와 질병 사이의 연관성을 부인하는 취지의 의견서를 제출했다고 주장했다. 또한 산재 신청 대신 400만원을 받는 방안을 제안받았다고도 밝혔다.

반면 헤이지니 측은 이러한 의혹을 부인하고 있다. 회사 측은 입장문을 통해 산재 신청을 방해한 사실이 없으며, A씨가 산재 신청 의사를 밝힌 뒤 외부 공인노무사를 소개해 직접 상담받을 수 있도록 지원했다고 설명했다. 신청 절차에 대한 안내도 받을 수 있도록 도왔다는 입장이다.

아울러 재직 당시 임금 체계에 문제가 없었으며, 이후 연봉을 인상하고 휴직 중 상여금을 지급하는 등 지원을 제공했다고 밝혔다. 근로시간 조정과 회사 인근 거주 공간 마련을 위한 금전적 지원도 했다고 덧붙였다.

전 직원의 노동 환경과 산재 신청 과정에 대한 주장과 회사 측의 반박이 맞서는 가운데, 이번 녹취 공개로 양측의 갈등은 다시 주목받고 있다. 다만 공개된 녹취만으로 산재 신청 과정 전반이나 양측 주장의 사실관계가 모두 확인된 것은 아닌 만큼 추가적인 사실 확인이 필요하다.

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