출근길 영하 2도까지 ‘뚝’…낮 최고 12∼15도 [오늘날씨]

사진=연합뉴스

수요일인 28일은 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 큰 폭으로 떨어져 춥겠다. 전국이 대체로 맑겠지만 바람까지 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠고, 내륙 곳곳에서는 영하권 추위와 함께 서리나 얼음이 나타나는 곳도 있겠다.

기상청에 따르면 이날 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠다. 아침 최저기온은 영하 2도~7도, 낮 최고기온은 11~17도로 예보됐다.

아침 기온은 전날보다 5~10도가량 떨어지겠으며, 평년 기온인 아침 최저 2~12도, 낮 최고 16~21도와 비교해도 낮은 수준이다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 2도, 인천 3도, 춘천 영하 2도, 강릉 3도, 대전 1도, 대구 1도, 전주 2도, 광주 3도, 부산 7도, 제주 11도로 예상된다. 낮 최고기온은 서울 13도, 인천 12도, 춘천 13도, 강릉 13도, 대전 13도, 대구 14도, 전주 14도, 광주 15도, 부산 17도, 제주 15도까지 오르겠다.

전국 대부분 지역에 한파특보가 내려진 가운데 경기 북동부와 강원 내륙·산지, 충북, 일부 남부 내륙은 아침 기온이 영하로 떨어지는 곳이 있겠다. 강원 내륙은 영하 2도~0도, 강원 산지는 영하 4도~영하 3도까지 내려갈 것으로 전망된다. 내륙을 중심으로 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있어 농작물 관리에 유의해야 한다.

기온 변화가 큰 데다 바람까지 강하게 불어 건강관리에도 주의가 필요하다. 일교차는 10~15도 안팎으로 벌어질 수 있어 외출할 때는 보온에 신경 쓰는 것이 좋겠다.

바람은 오전까지 전국 곳곳에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠으며, 산지에서는 시속 70㎞ 안팎에 이를 수 있다. 특히 강풍특보가 발효된 전남 해안과 제주도는 오전까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상, 산지는 시속 90㎞ 이상의 매우 강한 바람이 예상된다. 시설물과 농작물 관리에 각별한 주의가 필요하다.

바다에서도 강한 바람과 높은 물결이 이어지겠다. 대부분 해상에서 풍랑특보가 발효된 가운데 바람은 시속 30~70㎞로 강하게 불고, 물결은 1.5~4.0m로 높게 일겠다. 동해 중부 먼바다와 동해 남부 북쪽 먼바다 일부에서는 물결이 5m 이상으로 치솟을 수 있어 항해와 조업하는 선박은 안전에 유의해야 한다.

동해안에는 너울로 인해 높은 물결이 해안가로 강하게 밀려올 수 있어 해안가 접근을 자제하는 것이 좋겠다.

한편 미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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