반도체 실적 호조에도…기업 경기 전망 2개월 연속 '부정적'

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국내 기업의 경기 전망이 2개월 연속 부정적으로 나타났다.



한국경제인협회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과, 11월 BSI 전망치가 98.6을 기록했다고 28일 밝혔다.



BSI가 100보다 높으면 경기 전망이 전월 대비 긍정적이고 100보다 낮으면 부정적인 것을 의미한다.



BSI 전망치는 10월 전망(98.6)에 이어 2개월 연속 부정 전망을 유지했다.



지난달에 이어 업종별 온도 차는 더 확대됐다.



제조업 BSI 전망치는 92.1을 기록하며 지난달(95.6)보다 악화했지만, 비제조업은 105.2로 지난달(101.8)보다 개선되며 2024년 7월(105.5) 이후 2년 4개월 만에 가장 높은 수치를 보였다.



제조업 세부 업종 중에서는 섬유·의복 및 가죽·신발(107.7)만 호조를 보였다.



특히 반도체가 포함된 전자 및 통신장비(83.3)는 전월 대비 16.7포인트 하락, 2월(73.3) 이후 9개월 만에 부정 전망을 나타냈다.



최근 반도체 실적 호조에도 인공지능(AI) 투자 수익에 대한 불확실성과 업황 지속성에 대한 경계감이 기업 심리를 제약한 것으로 보인다. 높은 원자재가 부담과 글로벌 공급 과잉도 제조업 심리 부진의 원인으로 작용했다.



비제조업의 경우 소비 심리의 완만한 개선과 동절기 난방 수요 확대 기대 등으로 도소매(121.7)와 전기·가스·수도(121.1), 정보통신(114.3)이 호조를 보였다.



부문별로 보면 내수(102.3)는 3개월 연속 긍정 전망을 나타내며 2022년 5월(104.3) 이후 4년6개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.



반면 수출(95.1)은 지난 9월 전망(100.9) 이후 2개월 연속 부정 전망으로 나타났다.



10월 BSI 실적치는 100.0으로, 2022년 1월(104.3) 이후 4년9개월 만에 부진에서 벗어나 기준선에 걸쳤다.



이상호 협회 경제본부장은 "내수와 서비스업의 경기 개선 기대에도 주력 제조업의 경기 전망이 부진하며 기업 심리가 위축되고 있다"며 "최근 추진되는 대규모 투자의 제도적 기반인 초광역특구법(메가특구법) 논의 과정에서 세제지원 확대와 노동 규제 완화를 통해 기업 투자와 일자리 창출이 실질적으로 뒷받침될 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

<연합>

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