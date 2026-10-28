노르웨이·핀란드 정상, 푸틴과 ‘깜짝 통화’ …유럽 일부 국가 반발

노르웨이와 핀란드 정상이 블라디미르 푸틴러시아 대통령과 27일(현지시간) 깜짝 통화를 한 사실이 추후 공개되면서 유럽 일각에서 동맹국들과 사전 조율 없이 행동한 것에 대한 비판이 일고 있다.

독일 dpa통신 등에 따르면 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령은 푸틴 대통령과의 이날 전화 통화가 우크라이나, 미국과의 협의 아래 마련된 것이라고 밝혔다. 스투브 대통령과 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리는 이날 핀란드 헬싱키에서 푸틴 대통령과 90분간의 통화를 마친 직후 낸 공동 성명에서 “통화의 목적은 전쟁 종식을 위한 향후 협상과 관련해 푸틴 대통령에게 메시지를 직접 전달하기 위한 것”이었다고 설명했다.

블라디미르 푸틴러시아 대통령. 타스연합뉴스

이후 스퇴레 총리는 자신과 스투브 대통령이 유럽 전체를 대표해서가 아니라 각자의 국가를 대표해서만 대화에 나선 것이라고 강조했다.

노르웨이 통신사 NTB에 따르면 스퇴레 총리는 지난 4년간 유럽 국가들이 한 방향으로 러시아에 대응하는 것에 어려움을 겪어왔음을 시인하면서도, 파트너들과 동맹국들에는 사전에 관련 내용을 공지했고, 통화 후에는 세부 내용을 공유했다고 설명했다.

하지만 유럽 일부 국가에선 반발이 일고 있다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 덴마크 방송 DR과의 인터뷰에서 핀란드와 노르웨이 정상의 행동이 다른 유럽 파트너들과 사전에 조율되지 않았다면서 “매우 회의적”이라고 평가했다.

프레데릭센 총리는 “러시아는 현재 유럽과 평화를 원한다는 어떤 징후도 보이지 않는다”며 “유럽 국가들이 개별적으로 움직이는 것이 아니라 단결을 유지해야 한다”고 촉구했다.

이탈리아 역시 우크라이나 평화 협상에서 유럽이 합의하지 못하고 있는 현실이 드러났다면서 우려를 나타냈다.

이 같은 유럽 국가의 반응에 대해 스투브 대통령과 스퇴레 총리는 러시아와 인접한 국가들이 러시아와 직접 소통할 수 있어야 한다고 주장했다.

스투브 대통령은 “우리는 러시아와 국경을 맞대고 있는 국가들로 이번 전쟁의 결과는 우리뿐 아니라 유럽 전체의 안보에도 직접적인 영향을 미칠 것”이라며 “전쟁을 끝내려면 직접적인 논의가 필요하다”고 했다. 스퇴레 총리도 “러시아 지도부와 소통 채널을 유지하는 국가가 미국에만 국한되어서는 안된다”고 강조했다.

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