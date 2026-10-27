구룡마을 화재 소강상태 들어가…소방 대응 1단계로 하향

27일 오후 서울 강남 지역의 ‘마지막 판자촌’으로 알려진 개포동 구룡마을에서 난 화재가 늦은 밤에 소강상태에 들어갔다.

소방당국은 이날 오후 10시 5분쯤 대응 2단계를 1단계로 하향하면서, “더 이상 연소 확대가 안 되는 상황”이라고 밝혔다.

27일 화재가 발생한 서울 강남구 구룡마을에서 소방관들이 화재를 진압하고 있다. 연합뉴스

앞서 이날 오후 3시 50분쯤 구룡마을 2지구에서 최초 발생한 불은 바람을 따라 1지구와 3지구, 7지구로 옮겨붙었다. 소방이 인력 232명과 헬기 6대 등 장비 110대를 투입해 구룡산과 인접 지구로의 확산을 총력 저지했다.

소방은 오후 3시 59분에 대응 1단계를 발령했고, 오후 4시 29분에 대응 2단계로 격상했다.

구룡마을 화재로 생긴 다량의 연기는 서울 도봉구와 경기도 안양시에서도 관측됐다. 또한 구룡마을에서 사용하는 가스통 폭발음으로 추정되는 굉음도 여러차례 들리기도 한 것으로 전해졌다.

소방은 날이 어두워진 데다 용수 부족, 강풍으로 화재 진압에 어려움을 겪었다고 설명했다.

현재까지 부상자나 실종자는 없고, 주민 39명이 자력으로 대피했다고 소방 당국은 밝혔다.

소방 당국은 화재 확산에 대응해 인력 232명과 헬기 6대 등 장비 110대를 동원했다. 경찰은 256명, 보건소는 308명을 각각 투입했다. 강남구청도 개포중학교와 구룡중학교 체육관을 대피소로 마련했다.

서울 강남구 양재대로 478 일대 구룡마을은 1970∼1980년대 강남권이 개발되는 과정에서 철거민 등이 이주하며 조성한 무허가 판자촌이다. 총 8개 지구의 면적은 축구장 40개 정도다.

서울주택도시개발공사(SH)에 따르면 한때 1107세대에 이르던 구룡마을 거주 세대는 현재 재개발 사업으로 54세대 수준으로 감소했다.

2016년 도시개발구역으로 지정된 구룡마을에는 최고 28층 규모 공공주택 2000여세대의 주거단지가 들어설 예정이다.

올해 초에도 1월 16일 구룡마을 4지구에서 난 불이 인근 5·6지구로 옮겨붙어 주민 258명이 대피한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지