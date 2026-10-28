서울시, 장애친화 산부인과 2027년 추가 개소

서울시가 장애친화 산부인과를 통해 장애여성의 의료 접근성을 높이고 있다. 장애친화 산부인과는 장애특성을 고려한 편의시설과 의료장비를 갖추고 장애여성의 임신·출산 등 진료를 지원하는 의료기관이다.



27일 시에 따르면 서울대병원, 이대목동병원, 성애병원 3곳에서 운영 중인 장애친화 산부인과의 진료실적은 올해 9월 말 기준 293건을 기록했다. 지난해 연간 실적인 289건을 넘어섰다. 서울시민 이용은 166건(56.7%), 타 시·도 이용은 127건(43.3%)으로 집계됐다. 타 시·도 이용은 경기 82건, 충남 21건, 인천 14건 등의 순이다.



시는 내년 상반기 강동구 소재 서울미즈병원을 추가 개소할 계획이다. 시 관계자는 “서울 동남권에 새로운 진료 기반이 마련돼 지역별 의료서비스 접근성이 한층 개선될 것으로 기대된다”며 “장애여성에게 필요한 것은 특정 시기의 임신·출산 지원뿐 아니라 생애 전반에 걸쳐 지속적으로 이용할 수 있는 의료서비스”라고 설명했다.



시는 장애친화 산부인과를 통해 장애여성이 필요한 시기에 적절한 진료를 받을 수 있는 환경을 조성하고 의료기관의 진료 경험과 운영 성과를 공유해 서비스의 질을 높여 나갈 계획이다.



서울대병원은 28일 의학연구혁신센터 연구홀에서 ‘제2회 장애친화 산부인과 심포지엄’을 개최한다. 이번 심포지엄에서는 장애여성의 건강권 증진과 장애친화 산부인과의 발전 방향을 논의하고, 의료 현장의 진료 경험과 운영 성과를 공유할 예정이다.



조영창 시 시민건강국장은 “장애친화 산부인과는 장애여성이 임신·출산뿐 아니라 일상적인 건강관리에서도 소외되지 않도록 뒷받침하는 중요한 의료 기반”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 장애친화 의료기반을 확충하는 한편 진료환경도 꾸준히 개선해 장애여성이 필요한 의료서비스를 보다 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.

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