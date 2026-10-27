경주시, 여성친화도시 2회 연속 지정… 일자리·생활안전 '성과'

경북 경주시가 여성의 경제·사회활동 참여 확대 및 생활안전 강화 등의 성과를 인정받아 여성친화도시로 재지정되는 기염을 토했다.

경주시는 성평등가족부의 '2026년 여성친화도시 지정 심사'에서 2회 연속 여성친화도시로 지정됐다고 27일 밝혔다. 여성친화도시 지정 협약식은 12월 2일 서울여성가족재단에서 열린다.

주낙영 경주시장이 여성친화도시 2회 연속 지정을 기념해 공무원들과 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이번 지정으로 경주시는 2027년부터 2031년까지 5년간 여성친화도시 지위를 유지하며, 여성의 경제·사회활동 참여 확대와 생활안전, 돌봄환경 개선 등을 지속 추진하게 된다.

여성친화도시는 지역정책에 여성과 남성이 평등하게 참여하고, 여성의 역량 강화와 돌봄·안전이 구현되도록 조성하는 도시다.

성평등가족부가 지방자치단체의 정책 추진 기반과 사업 성과 등을 종합 평가해 지정한다.

경주시는 그동안 여성의 경제활동 참여 확대와 생활안전 강화 등 시민이 체감할 수 있는 정책을 중점 추진해 왔다.

대표사업인 경주형 여성일자리사업 '창업실전 점프업'은 지난해 창업교육과 자격 취득 지원에서 올해 현장실습과 체험·판매 활동까지 확대했다.

지난해 교육생 20명 전원이 교육과정을 수료했으며, 이 가운데 11명이 취업하거나 창업하는 성과를 거뒀다.

올해는 현장실습 7회, 체험부스 4회, 플리마켓 2회 등을 운영하며 교육 성과가 실제 경제활동으로 이어지도록 지원했다.

생활안전 분야에서는 주민이 직접 안전 문제를 발굴하고 개선 방안을 논의하는 '안심반상회'를 운영했다.

이와 함께 여성·아동 안심환경 조성과 돌봄 지원, 여성친화도시 시민참여단 운영 등 지역사회와 연계한 정책을 추진해 왔다.

경주시는 이번 재지정을 계기로 여성의 취·창업 지원을 확대하고, 생활안전과 돌봄환경 개선 등 여성친화정책을 강화할 방침이다.

주낙영 경주시장은 "여성친화도시 2회 연속 지정은 시민과 함께 이룬 성과로, 여성의 사회참여를 확대하고 누구나 안전하고 행복한 경주를 만들겠다"고 말했다.

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