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김영훈 장관 “외국인력 통합지원 로드맵, 부처 간 협의 진행할 것”

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이지민 기자 aaaa3469@segye.com

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이건태 의원, 부처 간 관리체계 미비 지적

김영훈 고용노동부 장관이 외국인력 통합지원 로드맵과 관련해 부처 간 협의를 진행하겠다는 입장을 27일 내놨다. ‘외국인력 통합지원 로드맵’ 발표가 부처 이견으로 표류하고 있다는 지적에 따른 것이다. 

 

이날 국회 기후에너지환경노동위원회의 노동부 종합 국정감사에서 더불어민주당 이건태 의원은 조선업 인력난 해소를 위해 도입된 E-7-3(일반기능인력) 비자 제도에 대해 “법무부가 관리하는 E-7-3 비자와 노동부 근로감독 시스템이 연계되지 않아 현장에서 이중계약과 등 어려움이 있다”고 했다. 

김영훈 고용노동부 장관이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 노동부 종합감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스
김영훈 고용노동부 장관이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 노동부 종합감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스

이 의원은 E-7-3 비자로 들어온 인력의 사업장 변경 현황 등이 관리체계 밖에 있다고 비판했다. 그는 “사업장 변경 현황과 사유를 자료 제출 요구했는데 법무부에서 별도 관리하고 있지 않다고 답변했다”며 “부당한 대우를 받았을 때 사업장을 바꾸려고 해도 법무부 지침상 관련 협회의 동의서 고용추천서가 필수”라고 말했다. 

 

이 의원은 법무부와 노동부 간 마찰도 거론했다. 그는 “지난해 12월 양 부처가 태스크포스(TF)를 만들었는데 결국 의견 차이로 진도가 못 나갔다고 알고 있다”며 “노동부는 E-9을 준숙련, 숙련 등으로 나눠 체류 기간에 차등을 주고 관리하겠다는 의견을 제시했는데 법무부는 너무 노동 관점에서 보는 것 아니냐 해서 이견이 좁혀지지 않았다고 한다”고 했다. <세계일보 19일자 10면 참조>

 

김 장관은 사각지대를 인정했다. 그러면서 “이주노동자는 지금 우리 사회에서 없어서는 안 되는 아주 중요한 이웃”이라며 “그동안 E-7(숙련기능인력) 비자, E-9(비전문취업 비자) 이렇게 각각 비자별로 다르게 돼 있고, 노동부는 E-9만 하고 있다”고 했다. 이어 “조선업 인력 부족으로 E-7이 많이 들어오게 됐는데 국내 노동시장에 미칠 영향이랄지 이런 걸 종합적으로 고려 없이 (들어와) 사각지대가 발생하고 있다는 비판이 제기됐다”고 설명했다.

 

김 장관은 정부가 외국인력 통합지원 로드맵을 내놓겠다고 한 이유도 이와 무관치 않다는 취지로 말했다. 이어 “부처 간에 협의하고 있는데 아직 부처 간 의견을 완전히 해소하지는 못하고 있다”며 “그런데도 이주노동자의 인권도 보호해야 하고, 국내 노동시장에 미치는 영향들도 종합적으로 고려해야 한다는 목표에 대해 부처가 같이 공유하고 있다”고 부연했다.

 

부처 협의를 이어가겠다는 의지도 강조했다. 김 장관은 “조선업을 전략산업으로 육성해야 하는데 무분별하게 또 (외국인력) 규모가 커져 노동시장을 교란할 요인도 있어 그런 차원에서 종합해 검토해서 부처 간 협의를 잘 진행하도록 할 것”이라고 덧붙였다. 


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