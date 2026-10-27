인천 미추홀구, AI 기반 1인가구 정서 안전망 구축 고립 없앤다

인천 미추홀구가 인공지능(AI)으로 관내 1인 가구의 감정 안전망 마련에 나선다. 만일의 정서적 고립과 위기 징후를 조기에 발견하기 위한 목적이다.

미추홀구는 26일 심심이㈜와 ‘AI 기반 1인 가구 정서 안전망 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 일정은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 추진하는 ‘실세계 능동행동형 에이전틱 AI 기술개발 사업’과 연계된다.

AI 기술의 지역사회 적용 가능성을 확인하고, 실증 결과는 데이터 기반 복지 정책에 활용하는 게 목적이다. 심심이는 음성·생체, 디지털 이용 정보 등을 AI로 종합 분석해 1인 가구의 생활 변화를 이른 시기에 감지한다. 이후 필요한 지원으로 연계하는 기술을 개발 중이다.

협약에 따라 양 기관은 행정 협력과 실증 대상자 모집 및 사업 안내에 함께 나선다. 아울러 실증 결과 및 비식별·통계 자료의 정책 활용, 사업 성과 공유와 홍보에도 협력할 방침이다. 구는 별도의 구비 부담 없이 해당 서비스의 효과와 적용 가능성을 살펴본다.

김정식 미추홀구청장은 “사회적 고립과 고독사 문제에 선제적으로 대응하려면 복지 행정과 새로운 기술의 융합이 중요하다”며 “향후 결과물이 주민들에게 실질적인 도움되는 정책으로 이어지도록 할 것”이라고 말했다.

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