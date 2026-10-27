농협, 배우 정준호 ‘2026 K-라이스페스타’ 홍보대사 위촉

강호동 농협중앙회장(왼쪽 네 번째)이 27일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 ‘2026년 K-라이스페스타 홍보대사 위촉식’에서 홍보대사 배우 정준호(왼쪽 세번째) 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협이 배우 정준호를 ‘2026 우리쌀·우리술 K-라이스페스타’ 홍보대사로 위촉하고 우리쌀 소비 촉진에 나선다.

농협은 27일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 강호동 농협중앙회장, 김주양 농업경제대표이사, 배우 정준호 등이 참석한 가운데 홍보대사 위촉식을 개최했다고 밝혔다.

정준호는 지난해에 이어 2년 연속 홍보대사로 활동한다. 우리쌀과 우리술의 매력을 알리기 위한 홍보 콘텐츠 제작에 참여하며, 오는 11월 27일 열리는 행사 개막식에도 참석할 예정이다.

2024년 처음 개최된 K-라이스페스타는 우리쌀 소비 촉진을 위해 농협이 주최·주관하고 농림축산식품부가 후원하는 행사다. 올해 행사는 11월 27일부터 29일까지 사흘간 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 2홀에서 열린다.

농협은 행사장에 쌀 가공식품과 전통주 홍보 부스 250여개를 마련한다. 관람객들은 다양한 우리쌀 가공식품과 우리술을 직접 맛보고 체험할 수 있다.

주요 프로그램으로는 역대 수상작 시음회, 양조장 한정판 제품 판매, 막걸리 빚기 체험 등이 준비됐다. 라이스클레이와 쌀 모루인형 만들기 등 쌀을 활용한 체험 프로그램도 운영할 예정이다.

강호동 농협중앙회장은 “K-라이스페스타 홍보대사로 다시 함께해 주신 정준호 배우에게 감사드린다”며 “이번 행사가 우리쌀 소비 확대와 농업·농촌의 활력으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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