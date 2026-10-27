농협, 신규 농산물 인증 브랜드 ‘농협다움’ 출시

사진=지난 23일 농협하나로마트 성남점에서 개최된 신규 농산물 인증 브랜드 '농협다움' 홍보 기념식에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 농협중앙회 제공

농협경제지주가 기존 과일·채소 브랜드 ‘뜨라네’를 대체하는 신규 농산물 인증 브랜드 ‘농협다움’을 선보였다.

농협경제지주는 지난 23일 농협하나로마트 성남점에서 ‘농협다움’ 출시 행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 농협 관계자와 주요 출하 산지 농·축협 조합장 등이 참석해 브랜드 상품과 매대를 점검하고, 매장을 방문한 고객들에게 신규 브랜드를 소개했다.

‘농협다움’은 농업인이 정성껏 재배하고 농협이 선별한 농산물에 적용하는 인증 브랜드다. ‘농협답게 확실하다’는 메시지를 바탕으로 농산물 품질에 대한 소비자 신뢰를 높이는 데 초점을 맞췄다.

상품은 품질 기준에 따라 일반과 프리미엄 등 두 가지로 구분된다. 일반 상품은 품목별 검품 기준서상 ‘특’ 등급 이상인 농산물에 적용된다. 프리미엄 상품은 당도와 크기 등 품질 항목 가운데 한 가지 이상에서 일반 상품보다 높은 기준을 충족해야 한다.

농협은 새 브랜드를 통해 농산물 품질을 차별화하고 소비자에게 일관된 품질 기준을 제시한다는 방침이다.

김태완 농협경제지주 농산물도매부장은 “농업인이 정성껏 재배한 농산물에 적용하는 새로운 브랜드를 선보이게 돼 기쁘다”며 “‘농협다움’이 우리 농산물의 대표 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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